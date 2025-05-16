Mobilitat
La setmana vinent s'iniciaran les obres de millora de l'A-27 entre Constantí i la Pobla de Mafumet
Està previst que aquests treballs es prolonguin fins al 9 de juny
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible iniciarà a partir de la setmana que ve les obres de millora del ferm de l'autovia A-27 a la seva pas pels municipis de Constantí (km 6) i Pobla de Mafumet (km 9), a Tarragona. Els treballs s'emmarquen en un contracte de conservació que té una inversió de 15,3 milions d'euros (IVA inclòs).
Per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris, des de les 20 h del proper dilluns 19 de maig, es produirà el tall de la calçada dreta de la citada via en direcció Pobla de Mafumet, des del km 6,150 al 9,330, desviant-se el trànsit a la calçada esquerra, la qual quedarà habilitada per a doble sentit de circulació. Està previst que aquests treballs es prolonguin fins al 9 de juny del 2025.