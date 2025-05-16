Societat
«Al Dragon Khan tots tanquem els ulls una estona»
L’ONCE i PortAventura presenten un cupó per commemorar els trenta anys del parc i reivindicar l’accessibilitat d’aquest
L’ONCE ha volgut sumar-se també a la commemoració dels 30 anys de PortAventura. Ahir, l’associació va presentar un cupó especial, que se celebrarà aquest 1 de juny, amb una de les imatges més icòniques del parc, les siluetes del Dragon Khan i el Shambala. «Tres dècades no es compleixen cada dia», afirmava Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya. Aquesta serà la primera ocasió en què les dues entitats fan una col·laboració com aquesta.
«Aquest és un lloc especial per tothom, i també per les persones cegues», remarcava Botí. Per provar-ho, quinze usuaris amb discapacitat visual i els seus acompanyants van assistir ahir a la presentació del cupó i
Això sí, molts d’ells no pujaven per primer cop. Aquest és el cas de la Maria Dolors Espinós, que fa més de 25 anys que és abonada al parc. La seva discapacitat mai ha estat un impediment per gaudir de les emocions fortes, al contrari, sinó que el seu major problema és trobar un acompanyant per pujar a les diverses atraccions. «El meu marit es queda baix perquè té per, he de posar-me a la cua per trobar algú que vulgui venir amb mi». Pel que fa al Dragon Khan, destaca la «sensació de no saber cap a on vas». «És com si estiguessis dins d’una rentadora», afirmava entre riures.
Altres usuaris, com la Verónica González, sí que van estrenar-se ahir per primer cop. Ella va arribar fa dos anys de l’Argentina i descriu com a «increïble» les sensacions que li va produir l’atracció. «Ja tinc ganes de tornar i provar-les totes», apuntava. Ho podrà fer d’aquí poc, ja que el dia 31 de maig més d’un miler d’usuaris de l’ONCE visitaran el parc.
Un cas curiós és també el de la Rafaela Pérez, que va visitar a la seva inauguració, ara fa trenta anys. Des de llavors no havia tornat a pujar al Dragon Khan, perquè es va sentir «marejada» el primer cop. No obstant això, en aquesta segona experiència ho ha trobat «molt més divertit». Ara, es mostra disposada a tornar-hi. «Tots volíem que ens donessin una altra volta», afirma.
PortAventura ja fa temps que treballa per tal d’estar oberts a tothom i ara està disposat a fer un pas més. De la mà de l’ONCE, l’empresa ha engegat una auditora per millorar la seva accessibilitat. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura, reitera que «les experiències inoblidables han de ser per tothom».
En aquesta línia destaca com la muntanya russa d’Uncharted, la darrera a estrenar-se, és la primera que permet l’accés a persones amb cadira de rodes. Aldecoa explica que l’estudi permetrà disposar d’un pla de millora que «permeti la millora conjunta».
El cupó commemoratiu ja està a la venda i té un premi major de 300.000 euros al comptat i 5.000 euros al mes durant vint anys. S’imprimiran més de cinc milions de butlletes que donaran voltes per tot l’estat a través dels més de 20.000 agents venedors de l’ONCE.