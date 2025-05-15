Loteries
PortAventura World, protagonista del cupó de l’ONCE pel seu 30 aniversari
El proper 1 de juny es repartiran cinc milions i mig de bitllets amb la imatge del reconegut parc temàtic de la Costa Daurada
L'ONCE dedicarà el proper diumenge 1 de juny el seu cupó del Sueldazo del Cap de Setmana a PortAventura World pel seu 30 aniversari. Cinc milions i mig de cupons difondran les tres dècades del reconegut parc temàtic de la Costa Daurada.
Durant l’acte de presentació del cupó, Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, i Fran Sánchez, director de l’ONCE a Reus, han lliurat a Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, una imatge emmarcada d’aquest cupó. Els han acompanyat Rafi Pérez, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya; i un grup de 15 persones cegues.
«PortAventura World és un espai d’il·lusió i ho és també l’ONCE, que ajuda a posar llum a la foscor. El cupó és el nostre millor paper, que representa la solidaritat i la confiança que rebem diàriament de la ciutadania per la nostra loteria responsable, social i segura», sosté Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.
Per part seva, Fernando Aldecoa ha destacat que «celebrar 30 anys és molt més que celebrar una xifra: és reafirmar el nostre compromís de crear experiències emocionants, accessibles i inclusives. Aquesta col·laboració amb l'ONCE representa els valors que ens mouen com a companyia B Corp: generar impacte positiu en les persones i en l'entorn».
El grup de 15 persones cegues i els seus acompanyants han pujat «a cegues» al Dragon Khan, un dels emblemes de PortAventura i de tots els parcs temàtics del país. «La il·lusió ens iguala a tothom. Avui la solidaritat ha fet voltes a l’aire amb l’ai al cor en aquesta atracció que ens ha fet vibrar. Ens ha agradat molt acompanyar a PortAventura World en aquest camí d’emocions. Ha estat una experiència sensorial inesborrable», destacà Botí.
El Sueldazo del Cap de Setmana de l’ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a altres quatre cupons.