PortAventura World, protagonista del cupó de l’ONCE pel seu 30 aniversari

El proper 1 de juny es repartiran cinc milions i mig de bitllets amb la imatge del reconegut parc temàtic de la Costa Daurada

Una quinzena de persones cegues han gaudit del Dragon Khan durant la presentació del cupó de l'ONCE, dedicat al 30 aniversari del parc.

Una quinzena de persones cegues han gaudit del Dragon Khan durant la presentació del cupó de l'ONCE, dedicat al 30 aniversari del parc.Cedida

L'ONCE dedicarà el proper diumenge 1 de juny el seu cupó del Sueldazo del Cap de Setmana a PortAventura World pel seu 30 aniversari. Cinc milions i mig de cupons difondran les tres dècades del reconegut parc temàtic de la Costa Daurada.

Durant l’acte de presentació del cupó, Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, i Fran Sánchez, director de l’ONCE a Reus, han lliurat a Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, una imatge emmarcada d’aquest cupó. Els han acompanyat Rafi Pérez, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya; i un grup de 15 persones cegues.

«PortAventura World és un espai d’il·lusió i ho és també l’ONCE, que ajuda a posar llum a la foscor. El cupó és el nostre millor paper, que representa la solidaritat i la confiança que rebem diàriament de la ciutadania per la nostra loteria responsable, social i segura», sosté Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Per part seva, Fernando Aldecoa ha destacat que «celebrar 30 anys és molt més que celebrar una xifra: és reafirmar el nostre compromís de crear experiències emocionants, accessibles i inclusives. Aquesta col·laboració amb l'ONCE representa els valors que ens mouen com a companyia B Corp: generar impacte positiu en les persones i en l'entorn».

El grup de 15 persones cegues i els seus acompanyants han pujat «a cegues» al Dragon Khan, un dels emblemes de PortAventura i de tots els parcs temàtics del país. «La il·lusió ens iguala a tothom. Avui la solidaritat ha fet voltes a l’aire amb l’ai al cor en aquesta atracció que ens ha fet vibrar. Ens ha agradat molt acompanyar a PortAventura World en aquest camí d’emocions. Ha estat una experiència sensorial inesborrable», destacà Botí.

El Sueldazo del Cap de Setmana de l’ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a altres quatre cupons.

