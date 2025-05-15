Infraestructures
Inaugurada la nova depuradora d'aigües residuals de la Nou de Gaià
L'equipament garantirà el sanejament de les aigües residuals de més de 600 habitants
La nova depuradora d'aigües residuals de la Nou de Gaià s'ha inaugurat aquest dijous. L'equipament ha suposat una inversió d'uns 2 milions d'euros i garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures. Donarà servei a més de 600 habitants i s'ha dissenyat tenint en compte l'increment de població que es produeix en els mesos d'estiu. Té una capacitat de tractament de 204 m3/dia, equivalent a una població de 1.361 habitants.
La nova depuradora substitueix l'actual xarxa de sanejament del municipi, un fet que millorarà la gestió de les aigües residuals i la qualitat de l’aigua a la conca del riu Gaià, concretament en el torrent de Serralta.
Actualment hi ha 568 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,4% de la població. Pel que fa a la comarca del Tarragonès, aquesta compta amb 15 depuradores en servei, que garanteixen les necessitats de sanejament de més del 96,8% de la població de la comarca.