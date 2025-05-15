Cinema
El FIC-CAT projectarà 78 produccions amb 28 estrenes mundials
El certamen se celebrarà del 31 de maig al 7 de juny a Roda de Berà
La 17a edició del FIC-CAT projectarà 28 estrenes mundials del 31 de maig al 7 de juny. El documental El negre té nom, de Fèlix Colomer, una producció de 3Cat i Producciones del KO és una d’elles, així com la pel·lícula inaugural, La invasió dels bàrbars, de Vicent Monsonís o la comèdia de personatges de Guillem Miró, Mario.
Enguany, s’han programat 78 produccions a la secció oficial de competició, entre les quals hi ha 6 llargmetratges, 6 documentals, 15 curts, 21 videoclips, 20 centres educatius i 10 Concurs Jove. Tots ells es podran veure Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà. A més, el festival crearà una plataforma de continguts educatius per impulsar l’audiovisual en català a les aules.