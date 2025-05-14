Societat
Salou redactarà un pla d’acció per impulsar el sentiment de pertinença al municipi
L’Ajuntament vol millorar la convivència, el civisme i la implicació activa en la vida local
L’Ajuntament de Salou ha engegat una licitació per trobar una empresa especialitzada que dissenyi i executi una campanya orientada a fomentar el sentiment de pertinença entre la ciutadania. L’objectiu d’aquest contracte és desenvolupar accions creatives i participatives que ajudin a «impulsar l’orgull de ser salouenc», segons detallen des del consistori.
El servei té un import estimat de 13.000 euros amb l’IVA inclòs i conté tasques com analitzar la situació actual, formar als membres del grup motor, elaborar un pla d’acció o implicar als veïns i veïnes en la participació ciutadana. Des de l’Ajuntament consideren que el sentiment de pertinença és «una eina transformadora per millorar la convivència, el civisme i la implicació activa en la vida local».
L’acció que haurà de desenvolupar l’empresa contractada es reparteix en diverses fases. En primer lloc, es farà una lectura del moment actual a través d’un procés participatiu, tenint en compte una mostra diversa de ciutadans i comptant també amb entitats municipals.
Aquest procés s’haurà de comunicar a la ciutadania a través dels canals més idonis i de manera periòdica. A més també s’hauran de dur a terme sessions informatives i participatives de manera presencial.
De tot plegat, resultarà un informe amb anàlisi i propostes sobre la implicació ciutadana. D’aquest també derivarà un pla d’acció amb les actuacions que pot portar a terme l’Ajuntament per tal de reforçar els lassos dels salouencs amb el seu municipi. El contracte preveu un termini d’execució de sis mesos per aquest pla.
Des del consistori remarquen que la campanya busca «enfortir els vincles, posant en valor la Història, la Cultura, l’entorn i les experiències compartides que conformen la identitat col·lectiva de Salou».
Pla d’interculturalitat
En paral·lel al reforç del sentiment, l’Ajuntament de Salou ha tret a licitació un pla destinat a la nova ciutadania i la interculturalitat. Amb el mateix pressupost que l’anterior, aquest pretén «abordar de manera integral i participada els reptes associats a la diversitat cultural i a la cohesió social al municipi».
Aquest seguirà una estratègia similar a l’altra acció, analitzant dades sociodemogràfiques i treballant presencialment amb tallers i espais comunitaris, amb especial atenció als col·lectius infrarepresentats. L’acció busca «la participació ciutadana de les persones d’origen divers i una convivència positiva, basada en el respecte mutu».