Urbanisme
El mirador del Po-Roig de Salou tindrà una imatge més verda i històrica
L'Ajuntament adequarà la plaça dels nius de metralladores
L’Ajuntament de Salou ha tret a licitació la renaturalització i adequació de la plaça de la Punta del Po-Roig. L’actuació pretén dotar d’una imatge renovada a un dels miradors més icònics del municipi, conegut popularment com «la plaça de les dues tetes».
L’emplaçament està ubicat al camí de Ronda, entre la platja de Capellans i la cala dels Llenguadets. La plaça també serveix com a accés als nius de metralladores, unes galeries que van ser fetes servir durant la Guerra Civil espanyola i que, recentment, van ser oberts a les visites. Precisament, les dues cúpules dels nius generen les protuberàncies que han domat el malnom a la plaça.
L’Ajuntament va netejar i adequar aquestes estructures l’any 2023 amb una nova il·luminació i ventilació. A més es va instal·lar l’accés a través de les escales de la plaça, fent-les accessibles als visitants.
Tot i que la plaça es troba en bon estat, les obres volen donar resposta al nou urbanisme de l’entorn, ja que el carrer de la Torrassa, principal accés, és de prioritat per a vianants. Així, aquest punt ja no necessita complir la funció de fer tombar els vehicles i el consistori vol potenciar els valors històrics i naturals d’aquest indret, que connecta amb el Camí de Ronda.
Per fer-ho possible, s’eliminarà la zona de vegetació central, ja que les arrels dels arbres entren al conjunt dels nius de metralladores. Per contra, es plantaran arbres mitjans i arbustos fora de l’àmbit dels nius, generant així un espai verd.
També s’eliminarà el mur perimetral de la plaça, creant una plataforma única i redistribuiran el mobiliari urbà existent. Finalment, es disposarà d’un nou enllumenat i diversos panells informatius que remarquin el caràcter històric de la plaça. Amb tot, l’Ajuntament espera crear un «nou espai urbà naturalitzat» que sigui homogeni amb la resta del Camí de Ronda amb els nius com a protagonistes.
Les obres tenen un termini d’execució de sis mesos i hauran d’estar finalitzades abans d’acabar l’any 2025.