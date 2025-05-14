Policial
Desarticulen un grup criminal que cultivava marihuana amb base a Vila-seca
L'organització operava en una nau de la Roca del Vallès
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord van detenir, el passat 6 de maig, nou homes, d’entre 20 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. La fase d’explotació de la investigació va consistir en dues entrades: una, en una nau de la Roca del Vallès on es van intervenir grans quantitats de marihuana; l’altra, en un domicili de Vila-seca, on vivien set dels detinguts.
La investigació va començar el febrer de 2025 quan els mossos van rebre informacions sobre la forta olor, presumptament de marihuana, que desprenia una nau ubicada en una zona industrial de la Roca del Vallès (Vallès Oriental). Les primeres comprovacions van servir per confirmar que en aquell indret no s’hi estava duent a terme cap activitat industrial, així com una defraudació en el consum elèctric compatible amb la del cultiu d’una plantació de marihuana.
Les gestions practicades van permetre identificar un primer individu que utilitzava diverses furgonetes de lloguer per visitar la nau investigada. La durada de les visites acostumava a ser de pocs minuts i, en algunes ocasions, havia descarregat material amb l’ajuda de persones que sortien de l’interior. Els investigadors van relacionar aquesta persona amb un domicili ubicat a la localitat de Vila-seca on vivia amb altres homes també implicats en el negoci de la marihuana.
El grup criminal estava perfectament organitzat, amb un encarregat del lloguer de les furgonetes i el desplaçament de persones i material per alimentar la nau investigada. Un material que rebien els ‘jardiners’, la tasca dels quals consistia a vigilar les plantacions interiors, fet pel qual pràcticament mai abandonaven el lloc.
Per acabar, altres membres del grup gestionaven el domicili de Vila-seca, que funcionava com a base estratègica de l’entramat.
Entrada a Vila-seca
Amb tots els indicis recollits, la fase d’explotació de la investigació va consistir en entrades, autoritzades pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers, a la nau i al domicili investigats.
En el primer cas, els agents van detenir dos homes localitzats a l’interior del recinte. L’espai, format per tres pisos, tenia la infraestructura necessària per mantenir tres plantacions de grans dimensions. En el registre els investigadors van intervenir més de 400 plantes i més de 12 kg de cabdells de marihuana a punt per ser distribuïts. La instal·lació comptava amb una gran quantitat de làmpades, ventiladors, transformadors i filtres per al cultiu permanent de les plantacions. A més, a la planta baixa hi havia una habitació on dormien els ‘jardiners’, que tenien un sistema de videovigilància muntat per gravar el perímetre de la nau i així evitar ser sorpresos.
Al domicili de Vila-seca, els agents van detenir set homes vinculats al negoci il·lícit on també van intervenir 4.000 llavors per planta marihuana i més de 2.000 euros en metàl·lic.
El 8 de maig, vuit dels nou detinguts van passar a disposició judicial mentre que un va quedar en llibertat amb l’obligació de personar-se al jutjat quan se’l requereixi. A tots ells se’ls hi atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.