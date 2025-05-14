Societat
Un festival únic a PortAventura World: Desalia 2025 reuneix joves, artistes i influencers
El festival de Ron Barceló reunirà joves de la generació Zeta amb persones VIP del 21 al 25 de maig
La nova edició del Desalia 2025, el festival que organitza Ron Barceló, aterra a Tarragona del 21 al 25 de maig. Concretament, a PortAventura World on centenars de joves podran compartir d'una gran experiència amb els actors, cantants i influencers del moment.
La cita servirà per donar la benvinguda a la temporada estiuenca i reunirà un miler de persones juntament amb un centenar de famosos i creadors de continguts VIP's que s'allotjaran en un dels hotels del parc temàtic de la Costa Daurada. Durant cinc dies, els participants gaudiran d'una experiència única que combina música, festa, sol i un gran ambient.
VIP's confirmats
Entre algunes de les personalitats que participaran a la 18 edició del Desalia hi ha Mirela Balic, una de les protagonistes de la sèrie Élite. Balic estarà acompanyada d'Alberto Olmo amb qui ha participat a la pel·lícula Mala Influencia. També hi serà la protagonista de Mariliendre el último proyecto de Los Javis, Blanca Martínez.
Entre les influencers conegudes hi haurà reina dels realities i actual colaboradora del programa de televisió Socialité, Sofía Suescun. Com a sorpresa, una altra estrella televisiva de primer nivell donarà el tret de sortida a l'experiència. La seva identitat serà desvetllada el 21 de maig.
Entre alguns dels creadors de continguts hi haurà Peldanyos, IlloJuan, Ibelky, Claudia Martínez, Lucía de la Puerta, Monismurf o Lucía Correa, entre d'altres.
Abraham Mateo, cap de cartell
El cartell musical de la nova edició de Desalia compta amb una vintena d'artistes de noms i gèneres per a tots els gustos. Abraham Mateo és el cap de cartell que actuará el divendres 23 de maig en una ubicació secreta, juntament amb Lérica i Vilu Gontero, entre d'altres. Durant la resta d'experiència també actuaran artistes com Kiko Rivera, Mar Lucas, Selecta o DJ Nano, veterà d'aquest esdeveniment.
Desalia 2025 arriba amb un programa ple d'activitats com festes temàtiquess, pool parties, la icònica nit de blanco i moltes altres sorpreses. Per primer cop el festival arriba a Catalunya, en aquest cas al complex de PortAventura World.
Des d'aquest 2 d'abril i fins a l'11 de maig, Ron Barceló ha posat en marxa diferents mecàniques en les seves xarxes socials i a través de la web desaliaviveahora.com per aconseguir una de les entrades per a l'experiència.