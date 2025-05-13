Reconeixement
El millor càmping d’Espanya es troba a Tarragona
Els ACSI Awards són els premis que s'atorguen amb els vots de milers de viatgers que valoren la seva experiència durant la temporada
Tamarit Beach Resort, un dels càmpings referència de la Costa Daurada, ha estat reconegut com a «Millor Càmping d’Espanya» als ACSI Awards 2025, un dels premis més importants del sector a nivell europeu en el que voten milers de campistes de tot Europa. El reconeixement reforça el compromís del càmping amb l’excel·lència, la innovació i la satisfacció del client.
El premi arriba en un any especial per Tamarit Beach Resort, ja que és el primer cop que obren durant tot l’any sense interrupcions. Fins ara, el camping acostumava a acabar la temporada amb el pont de desembre.
Els ACSI Awards són els premis organitzats anualment per ACSI Eurocampings, la guia de càmpings líder a Europa, i els guanyadors es trien mitjançant els vots de milers de viatgers que valoren la seva experiència durant la temporada. Els usuaris poden votar en diferents categories, i el premi al Millor Càmping d’Espanya representa el màxim reconeixement a nivell nacional.
Des del resort asseguren que «aquest premi és el resultat de l’esforç col·lectiu, del compromís i de la passió amb què treballem cada dia per oferir unes vacances inoblidables». I han afegit que «volem dedicar aquest premi a tot el nostre equip, que treballa amb entusiasme i professionalitat per superar les expectatives dels nostres clients».
El guardó reforça la posició de Tamarit Beach Resort com a referent nacional en el sector del càmping, per la seva ubicació immillorable davant del mar Mediterrani i al costat del Castell de Tamarit i per la qualitat de les instal·lacions, l’àmplia oferta d’oci i restauració, el compromís amb la sostenibilitat i l’enfocament centrat en l’atenció personalitzada.
El Tamarit Beach Resort ja va ser premiat als ACSI Awards 2023 i 2024, on va rebre guardons en diferents categories. L’any 2023 va ser distingit com a Càmping més ben valorat d’Espanya, mentre que el 2024 va rebre el premi a Millor càmping per anar amb nens, destacant pel seu ambient familiar, instal·lacions segures i activitats dissenyades per a totes les edats.