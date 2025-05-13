Successos
Un incendi en una fàbrica de la Pobla de Montornès mobilitza 8 dotacions de Bombers
Els fets van passar dilluns passades les deu de la nit
Els Bombers de la Generalitat van mobilitzat vuit dotacions terrestres dilluns la nit per un incendi en una empresa de manufactures de teixits i fils a la Pobla de Montornès. Els fets van passar a les 22.23 hores i les unitats es van desplaçar fins al carrer de la Closa Nova a l'empresa SA Recasens.
Allí van comprovar que el foc es trobava en una màquina de grans dimensions que tenia oli al seu interior. El foc va provocar que la nau s'omplís de fum. Els bombers van comprovar que el foc es trobava contingut a l'interior de la màquina i van iniciar les tasques per refredar-la. A les 00.00 es va donar per extingit.
Per la seva banda, una vintena de treballadors que es trobava en el moment de l'incendi a la fàbrica es van autoevacuar. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar fins al lloc de l'incendi i va atendre a tres persones per atacs de nervis i per inhalació de fum. Totes tres van ser traslladades lleus al CAP de la Pobla de Montornès.