Enologia
Més de 2.000 persones gaudeixen de la 3a Fira del Vi de la Canonja
En total es van vendre 10.000 tiquets de tast
La Canonja va viure el passat dissabte la tercera edició de la Fira del Vi amb un gran èxit de públic i de vendes. Les prediccions de mal temps feien preveure un dia més fluix d’afluència però no va ser així, tot el contrari.
En aquesta edició, més de 2.000 persones han passat pel pàrquing de l’Hort del Mas de l’Abeurador per gaudir d’una jornada plena de cultura, gastronomia i música, i s’han venut un total de 10.000 tiquets de tast.
«Valorem amb gran satisfacció aquesta tercera edició, que s’ha consolidat com un dels esdeveniments més esperats i participatius de la nostra localitat», comenta la regidora de Promoció Econòmica, Lídia Muñoz, organitzadora de l’esdeveniment, amb la col·laboració del Celler del Pallol.
L’esdeveniment ha ofert als assistents la possibilitat de degustar vins de diverses denominacions d’origen com Terra Alta, Penedès, Montsant, Priorat, Catalunya, Rioja, Ribera del Duero i Rueda, així com de gaudir de l’oferta gastronòmica de food trucks i restaurants locals, que han aportat els seus plats més emblemàtics.
«Els tres restaurants canongins (Pizzeria Brutale, Bar Antídot i Bar Orpheus) han valorat molt positivament l’experiència d’estar presents a la Fira amb les seves ofertes gastronòmiques, ara la idea per l’any que ve és sumar més establiments del poble per promocionar els negocis locals», explica Lídia Muñoz.
Durant tota la jornada, l’ambient festiu ha estat assegurat amb música en viu, amb un DJ al matí i el grup Estopaos oferint un concert tribut a Estopa a la nit, creant un entorn de convivència i alegria que ha agradat a tots els assistents.
Com a novetat d’enguany, el Centre Niuh de la Canonja ha organitzat tallers per a totes les edats, com la decoració de copes i la creació de còmics enòlegs, que han enriquit encara més l’experiència dels visitants, fent-la més participativa i familiar.
«L’èxit d’aquesta tercera edició confirma la consolidació de la Fira del Vi com un referent cultural i de promoció del nostre patrimoni vitivinícola, així com una oportunitat per potenciar el turisme i la gastronomia local. La jornada ha estat un èxit rotund», comenta Lídia Muñoz.
La regidora de Promoció Econòmica apunta que per l’any que ve s’augmentaran els número de punts de venda de tiquets «ja que al final tothom ve a la mateixa hora i enguany s’han fet moltes cues a partir de les 7 de la tarda, en canvi el matí i migdia és més tranquil».
La Canonja s’acomiada amb la confiança que la propera edició seguirà sumant èxits i consolidant aquesta cita com una de les més importants del calendari cultural i enològic.