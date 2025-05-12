Reconeixement
El FIC-CAT premiarà les trajectòries d'Àlex Gorina i de José Juan Guijarro
El festival de Roda de Berà entregarà el Premi Montserrat Carulla i el Premi Honorífic a dues figures clau del cinema en català
El FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, atorgarà el Premi Montserrat Carulla 2025 a Àlex Gorina, una figura essencial a l’hora de normalitzar el cinema en català. El festival de Roda de Berà també atorgarà el Premi Honorífic 2025 a un pioner i referent indiscutible en la formació audiovisual com és en José Juan Guijarro.
Àlex Gorina i Macià ha estat crític de cinema en diversos mitjans, destacant la seva col·laboració a la revista Guia del Ocio des del seu primer número el 1977. A la televisió, ha participat en diversos programes de TV3 com Cinema 3, Com a Casa i Sala 33, i va ser coautor de la docu-sèrie La gran il·lusió, que narra la història audiovisual del cinema català. La seva tasca radiofònica, amb el famós La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio, ha estat fonamental per a la divulgació del cinema en català.
«El FIC-CAT té molt a agrair a Àlex Gorina», declara la co-directora del festival Cris Gambín. «Sense la seva importantíssima tasca de normalitzar el català en la indústria cinematogràfica, segurament el cinema en llengua catalana no estaria on és ara», afegeix Gambín que conclou dient que «volem reconèixer el seu paper fonamental en l’arrelament d’un imaginari col·lectiu que parla en català i somia en pantalla gran».
José Juan Guijarro compta amb una trajectòria de més de 30 anys al capdavant del projecte Son Pacs Productions. Una combinació de passió, pedagogia i creativitat que ha convertit l’Institut Son Pacs de Palma en un exemple de bones pràctiques en alfabetització audiovisual. L’institut, amb Guijarro al capdavant, ha estat l’únic centre que ha participat a totes les edicions del FIC-CAT des que es va incorporar la categoria de centres educatius. Un compromís ferm pel cinema com a eina de transformació i aprenentatge.
«És un orgull per al FIC-CAT retre homenatge a una figura tan compromesa i inspiradora com José Juan Guijarro», assegura el co-director del festival Toni Pinel. Un homenatge a «tots aquells i aquelles docents que, sovint de manera gairebé unilateral, han implantat als seus centres una educació audiovisual creativa i en català». Guijarro ha esdevingut un «mestre i guia per a moltes generacions», convertint els alumnes de l’IES Son Pacs de Mallorca «en creadors actius», detalla Pinel sobre el Premi Honorífic 2025.
José Juan Guijarro i Àlex Gorina rebran el Premi Honorífic i el Premi Montserrat Carulla, respectivament, dins del marc del festival al Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà. Guijarro ho farà el divendres 6 de juny a les 22:00h, mentre que Gorina ho farà el dissabte 7 de juny a les 19:00h durant la gala de cloenda i entrega de premis, la qual es podrà seguir en directe a través de La Xarxa+.