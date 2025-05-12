Policial
Detinguts per robar una bicicleta valorada en 3.800 euros a Torredembarra
La Policia Local va detenir també una persona per agredir un policia amb un cop de puny i provocar lesions a altres agents després d'un accident
La Policia Local de Torredembarra ha efectuat diverses detencions en actuacions recents relacionades amb furts, desobediència contra agents de l’autoritat i incompliment de mesures judicials.
El 25 d’abril, al voltant de les 19 h, tres homes van ser detinguts a Roda de Berà com a presumptes autors del furt d’una bicicleta elèctrica, sostreta de l’aparcament d’un supermercat de Torredembarra. La localització de la bicicleta va ser possible gràcies al sistema de geolocalització que portava incorporat. Els autors del furt havien col·locat la bicicleta al portaequipatges d’un autobús de línia que cobreix el trajecte entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Amb la col·laboració de la Policia Local de Roda de Berà i dels Mossos d’Esquadra, es va procedir a la identificació i posterior detenció dels sospitosos, que no van poder acreditar un domicili conegut. La bicicleta, valorada en 3.800 €, ha estat retornada a la seva propietària.
Atemptat contra agents de l’autoritat
El 26 d’abril, a dos quarts d’onze de la nit, es va detenir un jove a la carretera de la Pobla de Montornès, com a presumpte autor d’un delicte de desobediència, resistència i atemptat als agents de l’autoritat. La Policia Local es va desplaçar a la zona per un accident de trànsit amb un vehicle bolcat, on també hi van intervenir Bombers, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra.
La Policia Local va organitzar la zona per evitar riscos davant l’arribada de diverses persones, però un jove, que va esmentar que era familiar de l’accidentat, va desobeir les indicacions dels agents i va agredir un policia amb un cop de puny i va provocar lesions a altres agents.
Trencament de condemna
Finalment, el 4 de maig, a les 11.15 h, es va detenir una persona al carrer de Pere Badia per trencament de condemna. El detingut hauria vulnerat una ordre d’allunyament vigent.