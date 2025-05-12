Societat
Constantí ajorna el VI Concurs de Paelles al juny
Per aquesta edició hi havia inscrites 17 colles i prop de 300 persones
La previsió de pluges anunciada per aquest diumenge 11 de maig va motivar l’ajornament de la VI edició del Concurs de Paelles. El passat divendres, l’organització va decidir posposar el concurs fins al proper diumenge 8 de juny. L’Ajuntament de Constantí ho va anunciar a través dels seus canals oficials i va informar que les inscripcions realitzades seran vàlides per a la nova data.
Per aquesta VI edició del Concurs de Palles, hi havia inscrites 17 colles i prop de 300 persones. Organitzat per la Unió de Botiguers de Constantí, amb la col·laboració de l’Ajuntament, el concurs de paelles s’ha caracteritzat per la seva gran participació durant les 5 primeres edicions.
La UBC atorgarà tres premis de reconeixement a les colles que cuinin les millors paelles,segons el veredicte del jurat, que estarà format per integrants de la Unió de Botiguers i representants de diferents establiments de restauració del municipi.
S’entregaran 3 premis: un per la paella més gustosa, un per la que sigui considerada la millor presentació i un altre per la millor valorada pel jurat. Els criteris que guiaran el veredicte es basaran en el punt de cocció de l’arròs, el sabor, la simetria dels ingredients, el punt de socarrat i la presentació.
S’obsequiarà les tres colles guanyadores amb un val de 75 € cadascuna a gastar en algun dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de Constantí.