Esport
La 'Challenge Salou' reuneix 2.000 triatletes de 53 països en la seva desena edició
Els guanyadors han estat Thomas Davis i Elisabette Curridori
Salou és, aquest diumenge, l’epicentre de l’esport internacional amb motiu de la Challenge Salou 2025, que enguany celebra el seu desè aniversari. La competició, inclosa en el calendari oficial de triatló internacional, ha reunit 2.000 triatletes de 53 països, consolidant-se com una de les proves esportives més rellevants del litoral mediterrani.
El matí ha començat amb núvols, però el sol ha anat guanyant protagonisme, creant unes condicions ideals perquè centenars de persones sortissin al carrer per animar els participants. La plaça de les Comunitats Autònomes i els principals carrers del circuit s’han omplert d’ambient, amb un públic entregat que ha donat calidesa i suport constant als esportistes.
Les proves han començat poc abans de les vuit del matí, i a partir de les 11h han començat a arribar els primers classificats, visiblement esgotats després de superar un recorregut físicament exigent. Molts dels triatletes han necessitat estirar-se i recuperar-se amb aigua i l’ajuda dels equips d’assistència.
Esport, una eina de benestar
A la línia de meta hi han estat presents l’alcalde de Salou, Pere Granados; el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; i la directora territorial d’Esports, Estefania Serrano. Les autoritats han felicitat els guanyadors i han lliurat, al pòdium, els primers reconeixements als finalistes.
L’alcalde ha volgut posar en valor la força de l’esport com a motor de projecció i cohesió: «A Salou apostem per l’esport com a eina de salut, benestar i promoció internacional. La Challenge n’és un exemple clar, i forma part del model de ciutat que volem construir».
Finalistes
En categoria masculina, la victòria ha estat per a Thomas Davis, amb un temps de 03:34:28 i un ritme de 2'01"/km. El van seguir Quentin Barreau, del Monaco Triathlon, amb 03:35:34 (2'02"/km), i el belga Jonathan Wayaffe, amb 03:36:34 (2'02"/km). La quarta, cinquena i sisena posició han estat per a Hugo Figueiredo (03:38:04), Louis Buttrick (03:38:32) i Malachi Cashmore (03:41:19), respectivament.
Pel que fa a la classificació femenina, el triomf ha estat per a Elisabetta Curridori, del Club Natació Banyoles, amb un registre de 03:59:35 i un ritme de 2'15"/km. La segona posició ha estat per a Marlene de Boer (04:05:02) i la tercera per a Zaira Lorenzo (04:11:25). Han completat el Top 6 Rachel Brown (04:13:40), Rosie Weston, del Bex Milnes Coaching (04:15:00), i Judith Corachán Vaquera (04:16:42), guanyadora en anteriors edicions.
La jornada culminarà aquesta tarda amb l’acte oficial de lliurament de trofeus, que tancarà una edició molt especial de la Challenge Salou, marcada per l’alt nivell esportiu i una gran resposta ciutadana.