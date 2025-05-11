Cultura
La 21a FiM de Vila-seca trenca el sostre amb 650 professionals i 7.500 espectadors
L'organització aposta per «caminar cap a l'excel·lència» després de consolidar la fira
La Fira de Música emergent i familiar de Vila-seca, la FiM, ha tancat aquest diumenge la 21a edició després d'aplegar 650 professionals i convertir-se en una «cita ineludible» per al sector. La xifra representa tot un rècord des de la represa de la fira, però també de tota la seva història.
Després de consolidar el format, l'organització treballa per «caminar cap a l'excel·lència». «La nostra idea és continuar sent capaços d'atreure un gruix més gran de professionals i afinar aquells detalls que fan que la FiM sigui còmode i atractiva», ha apuntat el director artístic Martí Marfà.
Segons l'organització, 7.500 espectadors han participat en la fira, una xifra menor que l'anterior edició que respon a l'ampliació dels espais de concerts.
Sota el lema 'Tens el futur a tocar', Vila-seca ha acollit durant quatre dies 47 propostes musicals, el que s'ha traduït en una vuitantena d'actuacions a la 21a edició de la FiM. Com és habitual, les propostes s'han dividit entre una secció emergent que dona veu a projectes desconeguts per al gran públic i d'altra banda, música familiar que tracta els més menuts «amb rigor, respecte i consideració».
En aquesta ocasió, el 80% del cartell ha estat format per estrenes, d'on n'ha destacat el trio de jazz contemporani Kiw, la banda indiepop Lecocq i la proposta de flamenc fusió de Neus Turu, entre altres.
Alhora, l'organització de la fira ha refermat un cop més el seu compromís envers una escena musical equitativa, amb una programació on el 65% del cartell està liderat per dones. Amb tot, enguany han estat 650 els professionals del sector cultural que s'han acostat fins als diferents espais repartits entre el Celler, el Castell, el parc de la Formiga, l'auditori Josep Carreras, el magatzem Cal Perera i la plaça de Voltes. Al llarg dels quatre dies, s'hi ha aplegat uns 7.500 espectadors.
L'encarregada de posar punt final a la 21a edició de la FiM ha estat la Grow Up Singing Band, de la productora de Damaris Gelabert, que dona pas a una nova generació de músics. El públic infantil i familiar ha omplert la pista de l'equipament en un espectacle on s'han combinat cançons en català, castellà i anglès.
La FiM espera seguir creixent
Tot plegat arriba cinc anys després de la represa de la fira amb l'actual direcció artística, que afirma que el model es troba «consolidat». En aquest sentit, Marfà ha asseverat que el sector cultural ja la considera com una cita «ineludible».
«La FiM forma part de l'agenda del sector professional de la música en directe de Catalunya», ha remarcat. L'organització augura seguir creixent en professionals de cara al futur i «afinar els detalls» perquè la fira sigui «agradable i còmode» per a la resta de públics.