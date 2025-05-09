Municipal
Surt a licitació el servei de manteniment i neteja dels camins rurals de Constantí
La durada del contracte serà de 4 anys, sense pròrrogues
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió celebrada aquest dijous 8 de maig els plecs i clàusules del servei de manteniment i neteja dels camins i vies rurals de titularitat municipal. El pressupost base de licitació és de 33.837,65 € (IVA inclòs). La durada del contracte de manteniment serà de 4 anys, sense pròrrogues. L’inici dels treballs serà aquest 2025 i estarà condicionat a la climatologia, si bé, com a guia, s’informa que es començaran a realitzar durant el mes de juny.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el desbrossament dels laterals del camins del terme municipal en tota la seva alçada deixant la caixa de pas totalment lliure, i el desbrossament del cavalló de la part central del camí, evitant que toquin els baixos del vehicles, en els camins i els trams que correspongui. La realització dels mateixos serà mitjançant maquinària autopropulsada o maquinària manual, depenent de les necessitats. Es tallaran i retiraran aquelles branques que entorpeixin o no deixin la lliure circulació de vehicles. La distància a realitzar anualment és de 38,5 quilòmetres a dues bandes (77 quilòmetres lineals) dels quals 73 km lineals corresponen a 19 camins, i 4 km lineals que es concretaran segons necessitats. També segons necessitats del servei, es podran variar els camins a realitzar sempre dins la distància contractada.
La relació de camins rurals del titularitat municipal és: Camí de les Sorts, Camí de Mas Cavaller, Camí de l’Albiol, Camí de Pallaresos, Camí de Montblanc, Camí de Sant Llorenç, Camí de Sant Llorenç de dalt, Camí dels Albellons, Camí enllaç entre la carretera de Constantí i el camí Fondo, Camí d’Almoster, Camí del Bassal, Camí de la Ferrerota, Camí de la Gavarra, Camí de Les Puntes i dels Pobres, Camí de Reus, Camí del Cotxo, Camí del Puig, Camí del Mas de Serapi i Camí de Tortosa.
L’inici i l’ordre de la realització dels treballs seran per indicació dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, i dependrà de l’evolució de l’estat del camins condicionat pel creixement de la vegetació i la climatologia.