Teatre
El microteatre es farà amo del Castell del Catllar
Els dies 10 i 11 de maig el recinte acollirà la tercera edició del Festival de Microteatre Fil a l’Agulla
El microteatre és un format teatral que consisteix a representar obres de durada breu, en espais singulars, per a un públic reduït i a preus populars. Tot plegat, sense descuidar la qualitat del text, de les interpretacions i de la posada en escena.
El programa de la tercera edició del festival de microteatre Fil a l’Agulla que organitza el col·lectiu La Catllarenca s’ajusta amb precisió a aquesta definició: en el festival d’enguany els organitzadors han programat un total de vuit obres breus, que es representaran en diversos espais del Castell del Catllar, per a grups de 30 persones com a màxim. I, tot plegat, a un preu de 5 euros.
El Fil a l’Agulla 2025 es farà en dos dies: dissabte 10 i diumenge 11 de maig. El funcionament és simple: el públic es dividirà en quatre grups que, acompanyats per un guia, podran gaudir de les obres en espais emblemàtics del Castell. De les vuit obres programades, quatre es faran dissabte i quatre diumenge. Entre les vuit peces n’hi ha tres que s’estrenaran per primera vegada al Castell, mentre que la resta han estat premiades i reconegudes en diverses mostres i festivals de microteatre.
Aquesta és la primera vegada que el festival es reparteix en dues jornades. La segona novetat del Fil a l’Agulla 2025 és que incorpora la música en directe: abans d’iniciar el recorregut, i un cop finalitzat, el públic podrà gaudir del saxo de Joaquin Murillo. A més, un cop acabada la sessió, el públic podrà degustar una copa de vi sota la lluna plena i també tindrà l’oportunitat de conversar amb els actors i les actrius.
Pel que fa a la programació, dissabte 10 s’hi podran veure les peces Cafè, conyac i assassinat, de Met & Fut (Jordi Ferragut i Jaume Fàbregas); L’ascensor, de Ves per on (Joan Mª Vidal i Cristina Prats); Duérmete niño, de la Cia La niña bonita (Anna Prats i Xavi Álvarez); i El Trivial, amb Jessica Rivero i Carla Garcia.
Diumenge dia 11 hi ha programades les obres Tots som lladres, de Met & Fut (Jordi Ferragut i Jaume Fàbregas); Xarlot, amb Fermí Fernández i Joan Mª Vidal; Entre el bé i el mal, amb Uri Callau i Núria Florensa; i Mirades, amb Emili Corral i Marta Ruiz Bonet.
Es tracta d’obres que duren com a màxim 15 minuts i que retraten, amb molt d’humor, situacions de misteri, conflictes familiars o, directament, els comportaments humans.
Les entrades tenen un preu únic de 5 euros per a cada dia, i es poden comprar a través de la web d’Entrapolis. Si plou, el festival es farà igualment, perquè el recinte disposa d’espais a cobert.