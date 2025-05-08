Vermut
Yzaguirre obre les portes per descobrir els seus vermuts
El celler ofereix visites guiades amb tastos dels seus productes
Bodegas Yzaguirre, ubicada al Morell ha inaugurat l’Yzaguirre Experience, una visita guiada a les seves instal·lacions per «descobrir la història de la marca i conèixer el procés d’elaboració dels vermuts». L’experiència s’ofereix en un edifici de recent construcció que està inspirat en les «catedrals del vi de Cèsar Martinell». En aquest indret hi ha els tonells que han acompanyat l’empresa durant totes les seves etapes, algunes amb 100 anys d’història.
Durant la visita es pot conèixer el procés d’elaboració dels productes de la marca, siguin les diferents varietats de vermut o el vi de missa i el vi ranci. A més, el celler consta d’un petit «espai museu» dedicat als principals aromatitzants que donen gust a les ampolles d’Yzaguirre. Els visitants podran veure, tocar i olorar les prop de 80 varietats d’herbes i espècies que formen part de la fórmula. Al celler del Morell mariden els vins blancs, principalment de la variant Macabeu i del Penedès, amb tots aquells elements que eleven la graduació i donen el gust característic al vermut.
Tastos de vermut
Les visites també inclouen un tast de cinc vermuts de la marca: Vermell Clàssic, Blanc Clàssic, Rosé, Vermell Reserva i Vermell Reserva 130 Aniversari. La degustació s’acompanyarà de menjar que «marida» amb l’oferta enològica.
Bodegas Yzaguirre va instal·lar-se inicialment a Reus l’any 1884 i va esdevenir una de les productores pioneres al país. En l’actualitat produeixen uns quatre milions de litres des del Morell que exporten a països com els Estats Units, distribuint també a l’Àsia i l’Àfrica. L’empresa va celebrar l’any passat els seus 140 anys d’història i ara ha decidit fer un pas «al món de l’enoturisme» per tal de «posar el seu nom en el mapa de la ruta del vermut».