Gastronomia
Setze restaurants participen en les Jornades de Tapes 'La Xoixeta' d'Altafulla
Del 9 al 25 de maig, la ruta gastronòmica torna amb més establiments adherits
Del 9 al 25 de maig, els carrers d’Altafulla es tornaran a omplir de gustos i creativitat amb motiu de la nova edició de les Jornades de Tapes 'La Xoixeta', una cita ja consolidada al calendari gastronòmic del municipi. La ruta, que enguany compta amb 16 establiments participants –un més que en l’anterior edició–, torna amb novetats destacades i un fort compromís amb la promoció del comerç i la restauració local. El preu de la beguda i la tapa és de 4,5 euros.
L’edició d’aquest any està organitzada conjuntament per l’Ajuntament i l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA), que s’ha encarregat de coordinar els restauradors i de renovar el format de la ruta.
«Estem molt satisfets que l’Ajuntament hagi confiat en ATECA per coordinar aquestes jornades», ha explicat Òscar Ramírez, president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA). «La implicació dels 16 restaurants és un èxit, però sobretot volem destacar que els premis repercuteixen directament en el comerç local, ja que es sortejaran dues targetes regal de 150 euros entre les persones que completin tota la ruta, i es podran gastar en establiments associats a ATECA».
En aquest sentit, també es premiarà la participació dels comensals a la xarxa social Instagram. Aquells que etiquetin @ajuntamentdaltafulla i @atecaaltafulla entraran en el sorteig d’un val de 50 euros per gastar als comerços locals.
A banda dels atractius gastronòmics, la jornada es viu també com un acte de comunitat. «Els restauradors valoren molt la continuïtat d’aquesta iniciativa, perquè els permet donar a conèixer la seva cuina i crear vincles entre veïns, visitants i turistes que descobreixen Altafulla a través del paladar», ha afegit Òscar Ramírez.
La ruta de la Xoixeta
Des del consistori, el regidor de Turisme i Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla, Tomàs Serra, ha celebrat la implicació d’ATECA en la dinamització del municipi. «És una gran notícia que l’associació hagi agafat les regnes d’un esdeveniment que marca l’inici de la temporada turística. Aquesta col·laboració públic-privada és essencial per posar en valor la restauració i el comerç d’Altafulla».
Serra també ha volgut destacar que aquesta edició suposa la recuperació d’un esdeveniment que es va aturar durant un any a causa del canvi de govern. «Recuperem una iniciativa que és tradició i que connecta amb la voluntat de fer poble. I ho fem amb millores clares: més establiments, presència reforçada del personatge de la Xoixeta i premis que beneficien directament el consum local».
La participació ciutadana serà clau: aquelles persones que completin el recorregut gastronòmic i obtinguin els 16 segells podran participar en el sorteig que es farà el 30 de maig, amb la presència de la bruixa Xoixeta animant l’ambient al llarg de tot el mes.