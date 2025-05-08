Salut
El nou CAP de Torredembarra, amb 9 MEUR d’inversió, serà una realitat l’any 2029
El nou equipament se situarà al carrer del Catllar amb la carretera de la Riera
El nou CAP de Torredembarra entrarà en funcionament el 2029 amb una inversió de més de 9 milions d’euros i 4.000 m² de superfície. Es construirà al carrer del Catllar amb la carretera de la Riera, en uns terrenys cedits al CatSalut.
L’avantprojecte, obra del despatx Josep Ferrando, preveu dues plantes amb serveis com Pediatria, Urgències, SEM i àrees polivalents. Les obres començarien durant el primer trimestre del 2027.