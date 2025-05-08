Cultura
Els Pallaresos tornarà a l’any 1904 amb les V Jornades Modernistes
El cartell d’enguany homenatja el paper de les dones i Jujol
Ja hi ha cartell per a la cinquena edició de les Jornades Modernistes Els Pallaresos 1900, que aquest 2025 es dediquen a l’any 1904. L’obra és de l’il·lustrador Hugo Prades, reconegut per la seva especialització en la recreació d’espais patrimonials de qualsevol època. Avui dia és considerat un dels millors dibuixants del patrimoni català, amb obra publicada en nombrosos llibres didàctics i present als principals museus del país.
El cartell representa dues dones dins d’una casa modernista, amb la torre de la Casa Bofarull al fons. Una, elegantment vestida, simbolitza l’alta burgesia. L’altra, amb roba masculina, representa Colette, novel·lista, periodista i artista de cuplé, amb actitud rebel, fumant i vestida com ella acostumava a fer. El cartell reivindica el paper de la dona i homenatja les dones dels Pallaresos, que representen més del 60% dels recreadors.
L’alcalde Jordi Sans ha destacat que al 1904, Jujol inicià la seva relació professional amb Gaudí. El director Elies Torres ha remarcat l’objectiu de mantenir el públic ocupat amb activitats constants. El regidor Omar Macias ha subratllat la implicació veïnal. Es recuperarà el Ball de Festa Major i es treballa en la recreació de la visita d’Alfons XIII.