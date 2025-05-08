Judicial
Declaren culpable l’home acusat d’asfixiar la seva parella sentimental en un hotel de Salou el 2023
El jurat popular rebutja la hipòtesi del suïcidi plantejada per l’investigat perquè considera que no és «viable»
El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l’home acusat de matar la seva parella sentimental el 2 de juliol de 2023 en un hotel de Salou. En la lectura del veredicte feta aquest dimecres al vespre a l’Audiència de Tarragona, els membres del tribunal han assegurat que no veuen «viable» la versió de l’investigat sobre el possible suïcidi de la dona morta.
També han considerat provat que la causa de la mort va ser per asfíxia mecànica i que l’home no va acceptar la ruptura. Fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d’assassinat, incloent-hi l’atenuant de drogaddicció, ja que el jurat ha dictaminat que el processat tenia les facultats intel·lectives disminuïdes. El judici ha quedat vist per sentència.
Els membres del jurat popular han considerat per unanimitat que no s’ha provat que l’acusat i la víctima discutissin abans del crim. Segons el portaveu del jurat, l’argumentació és que no hi ha indicis que ho certifiquin, ja que diversos testimonis van declarar que no podien determinar si els crits sentits el dia dels fets eren d’una dona o d’un home.
Pel que fa a l’estrangulació amb el cable de la planxa de cabells per part de l’acusat, el tribunal ho ha declarat provat per vuit vots a favor i un en contra. «Queda provat per l’informe forense, on es refereix que el solc més profund del costat esquerre segueix una direcció pràcticament horitzontal i lleugerament ascendent, indicant la causa de la mort és per asfíxia mecànica, amb estrangulació amb llaç», ha llegit el portaveu.
El jurat popular també ha rebutjat la hipòtesi de suïcidi defensada per l’investigat. «Analitzades totes les conclusions, els membres del jurat no creiem viable la versió de l’acusat de penjament de cadàver suïcida en el pom de la porta de l’habitació de l’hotel, l’empremta deixada pel cable al coll de la víctima no és prou vertical per ser un acte infligint», ha argumentat el portaveu basant-se en l’informe forense.
Així mateix, el jurat ha provat per unanimitat que tant la víctima com el processat havien consumit alcohol el dia dels fets i que l’acusat va aprofitar la intimitat de l’habitació de l’hotel i la seva fortalesa per asfixiar-la. «Aquestes circumstàncies van impedir-li defensar-se». Alhora, han considerat acreditat, amb vuit vots a favor i un en contra, que l’investigat no acceptava la ruptura de la relació.
En paral·lel, han dictaminat, amb set vots a favor i dos en contra, que l’home tenia les capacitats volitives i cognitives reduïdes de forma moderada. Finalment, els membres del jurat han acordat, per unanimitat, que no se li pot concedir la suspensió de la pena de presó ni l’indult.
Fiscalia descartava el suïcidi
El 23 d’abril, l’Audiència de Tarragona va començar a jutjar l’acusat d’estrangular la seva parella amb el cable de la planxa de cabells mentre es trobaven a l’interior de l’habitació d’un hotel de Salou, on s’allotjaven a principis de juliol de l’any 2023. Segons el ministeri públic, la relació sentimental de la parella s’havia deteriorat en els últims mesos i davant la negativa de l’home d’acceptar la ruptura, va asfixiar-la.
El judici, que es va allargar fins dimecres passat, hi van declarar diversos testimonis entre ells agents dels Mossos d’Esquadra i les metges forenses. En la darrera jornada, el fiscal va descartar la hipòtesi de suïcidi plantejada per la defensa, basant-se en les declaracions de Mossos i forenses. Aquests van assegurar que no existia un nus en el cable de la planxa dels cabells i que la marca de l’estrangulació en el coll de la víctima anava del «davant al darrere». A més, els testimonis també van afirmar que el cable lligat al pom de la porta de l’habitació «no era compatible amb un punt fix de suspensió».
L’acusat es troba en presó preventiva des del 3 de juliol de 2023. En la seva declaració, va negar que hagués matat a la seva parella i va insistir que la dona es va suïcidar.
Peticions de 20 i 30 anys de presó
Fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i ha rebaixat en un any la petició feta en l'última sessió del judici. La rebaixa ha estat perquè els membres del jurat han al·legat que l'investigat tenia afectades les capacitats intel·lectives i, per això, ha inclòs en la seva petició l’atenuant de drogaddicció. Amb tot, el fiscal ha mantingut els agreujants de parentescs i de discriminació per raó de gènere, així com la prohibició d’aproximar-se a una ràtio inferior de 1.000 metres dels familiars de la víctima i de comunicar-s’hi durant 25 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, també ha mantingut la reclamació de 350.000 euros pels membres de la família de la dona morta.
L’acusació particular, que representa a la família, ha tornat a demanar 30 anys de presó pel delicte d’assassinat, amb els agreujants d’abús de confiança, discriminació de gènere i el de parentesc. Alhora, ha mantingut la petició que no s’aproximi a 5.000 metres ni es comuniqui amb els familiars per un període també de 30 anys. Respecte a la responsabilitat civil, ha sol·licitat 405.000 euros, dels quals 170.000 són pel fill; 100.000 per a la mare, 50.000 pel padrastre, 25.000 per l’avi i 30.000 pels dos germans.
Per la seva part, la defensa, que va demanar l’absolució, ha sol·licitat la imposició de la pena «mínima possible» i igualment de la responsabilitat civil.