Hard Rock
Aturem Hard Rock i el GEPEC-EdC presenten nous recursos contra la llicència de casino del Hard Rock
Les dues entitats donen per fet que acabaran al contenciós i que podran donar «l'estocada definitiva» al projecte
La Plataforma Aturem Hard Rock i el Gepec han presentat dos recursos administratius contra la llicència de casino que la Generalitat va atorgar a Hard Rock per construir un complex d'oci als terrenys del Complex Recreatiu i Turístic (CRT) situat a Vila-seca i Salou.
Les entitats consideren que l'empresa nord-americana incompleix un dels requisits de les bases del concurs per accedir a la llicència. En concret, el que fa referència a que la promotora ha d'acreditar el dret d'accés a la propietat del sòl. Les organitzacions donen per fet que la via administrativa no prosperarà, però avancen que després aniran al contenciós, on creuen que els donaran la raó, un fet que en la seva opinió donaria «l'estocada definitiva» al complex.