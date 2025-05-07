Municipal
L’Ajuntament del Catllar obre d’urgència la borsa de vigilants municipals
La borsa permetrà cobrir, amb caràcter temporal, diverses necessitats del servei
L’Ajuntament del Catllar ha aprovat la convocatòria i les bases del procés selectiu, per via d’urgència, per constituir una borsa de treball d’agents interins del cos de vigilants municipals. Aquesta borsa permetrà cobrir, amb caràcter temporal, diverses necessitats del servei: reforços durant el període estival, substitucions de personal amb reserva de lloc de treball, cobertures provisionals de vacants, jubilacions o altres situacions de caràcter excepcional i inajornable.
Les bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el dia 5 de maig de 2025, i també es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament del Catllar i al taulell d’anuncis municipal. El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals, a partir del dia 6 de maig, l’endemà de la publicació al BOPT.
Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible a la seu electrònica i a les oficines municipals. Les bases completes, així com la informació detallada sobre les funcions del lloc de treball, el règim laboral i els requisits de participació, es poden consultar a través del següent ENLLAÇ.