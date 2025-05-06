Solidaritat
Worldcoo i PortAventura World s'uneixen per a continuar impulsant PortAventura Dreams
Els visitants del resort podran arrodonir els seus pagaments amb targeta en comprar en punts de venda físics dins del parc i fer una microdonació
Worldcoo, la tecnològica dedicada a unir empreses amb ONG per a finançar accions d'alt impacte social, ha tancat una nova aliança amb PortAventura World per a impulsar el projecte emblema de la Fundació PortAventura, PortAventura Dreams Village. Aquesta col·laboració permetrà canalitzar donacions destinades a la Fundació PortAventura, l'entitat encarregada de gestionar aquesta iniciativa pionera a Europa, que ofereix unes vacances inoblidables a nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies perquè puguin gaudir d'una estada gratuïta en el resort i així afavorir el procés de recuperació, oblidant-se, durant uns dies, de tractaments, consultes hospitalàries i sessions de recuperació.
Aquest acord entre Worldcoo i PortAventura World permetrà que els visitants al resort puguin realitzar, còmodament, petites donacions en fer qualsevol compra, contribuint, així, a crear un impacte positiu en la vida de milers de nens i famílies vulnerables.
Un projecte solidari
Cada any, prop de 400 famílies amb nens i adolescents d'entre 4 i 17 anys gaudeixen d'una estada gratuïta en el Dreams Village de la Fundació PortAventura, format per 10 viles amb capacitat per fins a sis persones. A més, poden accedir als tres parcs temàtics: PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land, i a altres activitats programades especialment per a ells, amb l'ajuda de l'equip de voluntaris de la Fundació. En total, s'estima que més de 7.000 persones ja s'han beneficiat de la iniciativa Dreams des del seu inici en 2019.
El projecte es duu a terme en coordinació amb un comitè mèdic format per professionals dels hospitals Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu i Niño Jesús de Madrid, qui seleccionen a les famílies que es beneficien de l'experiència.
«Estem molt il·lusionats amb aquesta nova aliança amb PortAventura, que ens permet continuar sumant esforços per a millorar la vida dels nens i nenes que enfronten malalties greus», ha declarat Sergi Figueres, cofundador i president de Worldcoo. «A través de les donacions, volem contribuir a fer que aquestes famílies visquin l'experiència PortAventura en un entorn únic».
Per la seva banda, Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, ha destacat que «PortAventura Dreams és un lloc on els nens i les seves famílies poden compartir experiències inoblidables, envoltats d'un ambient pensat per al seu benestar. Estem molt agraïts de comptar amb el suport de Worldcoo per a continuar desenvolupant aquesta iniciativa».