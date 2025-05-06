Societat
Unió de Pagesos reclama cobrar immediatament les ajudes pels avellaners afectats per la sequera
Una vintena de tractors fan una marxa lenta entre el Morell i Tarragona
Unió de Pagesos reclama cobrar les ajudes pels avellaners afectats per la sequera de manera immediata, i no a l’octubre com preveu el departament d’Agricultura. Els pagesos del Camp de Tarragona alerten que hi ha 1.800 hectàrees d’avellaners morts o amb una «pèrdua de potencial productiu» a causa de la manca d’aigua dels darrers dos anys.
Les ajudes ja estan acordades, però els agricultors exigeixen que els pagaments es facin «ja», ha dit el responsable de la fruita seca d’Unió de Pagesos, Sergi Martín, després de reunir-se amb els responsables dels serveis territorials d’Agricultura a Tarragona. Aquest dimarts al matí, una vintena de tractors han sortit en marxa lenta des del Morell fins a Tarragona per mostrar el seu malestar.
L’Eloi Sans és pagès i assegura que guanya 700 euros bruts cada mes de l’avellana. «Net queda a zero», afegeix. Fa dos anys que no treu benefici dels avellaners i diu que ho ha «perdut tot». Per això ha hagut d'utilitzar estalvis «per guanyar-se la vida» i haurà d’arrencar quatre o cinc hectàrees d’arbres.
El departament d’Agricultura ha xifrat una indemnització de 1.192 euros per hectàrea d’avellaners afectada per la sequera, però aquests diners els pagesos no els cobraran fins a l’octubre. Des d’Unió de Pagesos carreguen contra la «burocràcia» i demanen que es facin els pagaments «ja». Martín ha assenyalat que és una qüestió de «voluntat política» perquè els diners «hi són».
«No podem aguantar més aquesta situació», ha remarcat el responsable de la fruita seca d’Unió de Pagesos. Martín ha recordat que ara han de pagar les comunitats de regants per abastir-se d’aigua, l’electricitat, els adobs, els fitosanitaris i el gasoil. «El cultiu ha de tirar endavant i hem de recollir la collita perquè necessitem aquests diners», ha asseverat.
Una altra demanda del sector és modificar el contracte global d’explotació. Actualment, per percebre uns ajuts extraordinaris, cal que l’afectació a l’explotació sigui de, com a mínim, el 30% del total. Des del sindicat no hi estan d’acord, i demanen que sigui el 30% del cultiu afectat, per exemple dels avellaners, i no de tota l’explotació, ja que al Camp de Tarragona les finques són de diversos cultius. La llei, però, no ho permet. Martín ha explicat que el departament està mirant com modificar el rendiment per les espècies afectades.
48 hores
Unió de Pagesos vol celeritat perquè la sol·licitud d’ajuts vinculats al contracte global d’explotació es tanca el pròxim 15 de maig. Segons el sindicat, de moment ho han demanat dotze pagesos, però no s’hi ha pogut acollir. «Que facin els retocs que hagin de fer perquè la gent s’hi pugui apuntar», ha exclamat Martín. «Els hi donem 48 hores perquè pel 15 de maig queden dies», ha continuat tot advertint de noves mobilitzacions.
La secretària general del departament, Cristina Massot, es va reunir dilluns amb el sector de l’avellana. Fonts d’Agricultura afirmen que actualment hi ha «diferents propostes sobre la taula pel tema de l’avellana» i que treballen per «donar una solució en breu al sector».
Marxa lenta
Per tal de mobilitzar-se i mostrar el seu malestar, aquest dimarts a les nou del matí una vintena de tractors s’han concentrat al Morell per fer una marxa lenta fins a Tarragona, passant per l’N-240. En arribar a Tarragona, han anat fins a la plaça Imperial Tarraco i després s’han desplaçat fins als serveis territorials del departament d’Agricultura, al barri de Sant Pere i Sant Pau.