Cultura
El nou Festival Internacional de Cinema d’Altafulla oferirà una setantena de projeccions
El certamen comença aquest dimarts i s’allargarà fins diumenge
Altafulla es converteix, a partir d’avui dimarts 6 de maig, en escenari d’una nova proposta cultural amb projecció nacional que aspira a fer-se un lloc destacat dins el panorama cinematogràfic català: l’Altafulla International Film Festival (ALT-IFF). El certamen, que s’allargarà fins a l’11 de maig, neix amb la voluntat de vincular el cinema amb la sostenibilitat, la consciència ambiental i els nous públics. Impulsat pels actors Carles Francino, altafullenc, i Gorka Lasaosa, juntament amb la cineasta Sonia Bautista-Alarcón, el festival vol projectar una mirada compromesa des d’un municipi estretament vinculat al mar Mediterrani.
Durant sis dies, la vila acollirà una programació amb una setantena de projeccions, entre curtmetratges i llargmetratges, que es complementen amb tallers, debats, un concurs de guions i diverses xerrades. Una de les seccions centrals serà Hydra, dedicada a la cultura de l’aigua, que conviurà amb la secció oficial nacional, el Focus Tarragona, el panorama internacional i dues seccions per a públic infantil i juvenil.
Francino ha posat en valor la sostenibilitat en la producció cinematogràfica. Lasaosa ha remarcat que es tracta de l’únic festival que, en la seva primera edició, aposta per una setmana sencera de programació. Bautista-Alarcón ha destacat la qualitat de les obres participants, amb produccions reconegudes als Goya o seleccionades en festivals internacionals de renom.
El festival compta amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla, que cedeix La Violeta per a les projeccions i el Museu Etnogràfic per a les activitats professionals. Avui comencen les sessions, que seguiran dimecres amb les seccions infantil, juvenil i Focus Tarragona. Dijous hi haurà gala inaugural i premi a Bigas Luna. Les entrades per a totes les sessions i esdeveniments es poden adquirir al web municipal.