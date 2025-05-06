Enocultura
La Fira del Vi de la Pobla de Mafumet rep més de 8.000 visitants
La mostra s'ha celebrat aquest cap de setmana a la carpa dels jardins del Pavelló
La cinquena Fira del Vi de la Pobla de Mafumet ha tancat portes aquest diumenge amb un nou rècord d’assistència i de consumicions servides. L’oferta vinícola variada i de qualitat, així com l’ampliació de les jornades amb la sessió de divendres a la tarda, han permès consolidar aquesta iniciativa al municipi.
En aquest sentit, més de 8.000 persones van passar per la Fira -ubicada a la carpa dels jardins del Pavelló- durant tot el cap de setmana. L’espai, especialment decorat i habilitat per a l’ocasió, també va comptar amb una àrea de lleure infantil a l’annex Parc del Bassal, a on els infants van poder divertir-se de valent amb el servei de pinta cares i diferents inflables.
Pel que fa al públic adult, va tenir l’oportunitat d’assaborir excel·lents vins procedents de les vuit denominacions d’origen amb presència a la demarcació, gràcies a la participació a la Fira del Vi pobletana del Celler Hidalgo Albert (D.O.Q. Priorat i D.O. Montsant), Celler de Batea (D.O. Terra Alta), Bodegues Visendra (D.O. Catalunya), Gàbor Celler (D.O. Conca de Barberà), Pere Olivella Galimany (D.O. Cava i D.O. Penedès) i Mas Amfrès (D.O. Tarragona). Va completar l’oferta Vermut Yzaguirre, així com una zona gastronòmica amb diferents opcions de tapes fredes i calentes per maridar i acompanyar el tast de vins.
Tot plegat va estar amenitzat per diferents sessions musicals en directe, amb les actuacions de Duet Remix, dissabte al migdia; Trio Black Cherry, dissabte a la tarda; i Vergüenza Ajena, diumenge al migdia. L’oferta musical es va veure arrodonida en la sessió inaugural, divendres a la tarda, amb els ritmes més actuals de la mà de DJ Salmer i Gabry DC.
Per arrodonir un cap de setmana dedicat a la degustació de vins, la cinquena edició de la Fira del Vi de la Pobla va tancar portes amb el gran sorteig final, que va permetre a nou persones marxar a casa amb un dels nou lots de vins i vermut de cadascun dels cellers participants en aquesta edició.
Des de l’Ajuntament s’ha fet una valoració «molt positiva» d’aquesta cinquena edició de la Fira del Vi, atès que «ens permet oferir una opció de lleure diferent, per a tota la família i que ens apropa el bo i millor dels productes de qualitat del territori que ens envolta, com són els vins de la demarcació», apunta l’alcalde del municipi, Joan Maria Sardà.