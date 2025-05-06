Equipaments
La Canonja calcula en dos milions d’euros el cost del planetari digital
L’Ajuntament espera tenir aviat el projecte definitiu i començar les obres a inicis del 2026
La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona va donar llum verda la setmana passada a la construcció d’un planetari digital a la finca del Mas de l’Abeurador a la Canonja. El projecte, avançat pel Diari Més, vol servir com a complement a l’espai Mammhutus, ubicat al mateix terreny.
Amb el vistiplau de Territori, l’Ajuntament espera tenir enllestit el projecte definitiu en uns «tres o quatre mesos» i posar en marxa la licitació per tenir enllestits «a finals d’any» els tràmits administratius. D’aquesta manera, la construcció de l’equipament podria començar a inicis del 2026 i l’alcalde, Roc Muñoz, preveu que aquesta s’allargui durant més d’un any.
La cúpula del planetari farà uns 12 metres de diàmetre i una alçada total d’uns 18 metres, el que significa una mida «molt gran», segons apunta l’alcalde. L’espai podrà acollir a més d’una seixantena de persones i el rebedor d’aquest podran servir per acollir exposicions.
L’alcalde explica que un dels planetaris en els quals s’han emmirallat és el d’Àger, al Parc Astronòmic del Montsec, que té una mida similar al projectat a la Canonja. Muñoz reconeix que el municipi no compta amb «un cel adient per l’observació», però espera poder complementar l’oferta del planetari amb l’Observatori Astronòmic de Prades.
Segons els càlculs de l’Ajuntament, el cost d’aquest projecte s’elevarà «per sobre dels dos milions d’euros». El consistori assumirà aquest import íntegrament amb les seves arques i sense demanar subvencions. De fet, Muñoz explica que en els darrers dos pressupostos ja s’han destinat algunes partides a posar en marxa el planetari. En qualsevol cas, Muñoz remarca que l’import final de l’obra «dependrà del projecte definitiu» i es mostra «disposat» a assumir sobrecostos.
Obertura del Mammhutus
D’altra banda, Muñoz ha detallat que l’Espai Mammhutus, el centre d’interpretació del jaciment de la Boella, obrirà les portes de manera «imminent». Després de més d’un any de demora, l’alcalde apunta que la inauguració es podrà fer «entre aquest mes de maig i principis de juny». Muñoz detalla que les obres del futur planetari no afectaran el funcionament del centre adjacent.