Societat
La Terrafira aterra al Morell del 9 a l'11 de maig
Els concerts de Miki Núñez o Ambauka destaquen entre més d’una vintena d’actes
La cinquena edició de la Terrafira omplirà el municipi del Morell del 9 a l’11 de maig. La mostra d’artesania, gastronomia, comerç i entitats, que se celebra cada dos anys, tindrà lloc a la rambla morellenca.
«Tenim moltes ganes de celebrar aquesta nova edició, que ens omple de vida el municipi durant tres dies i ens permet mostrar tota la nostra força comercial i associativa», destaca la regidora de Promoció econòmica de l’Ajuntament, Mònica Casas.
La mostra, que s’organitza amb el suport de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell i de la Diputació de Tarragona, reunirà una cinquantena de comerços, entitats i artesania oferiran els seus productes, serveis i activitats als visitants. «És una gran oportunitat per als comerciants del nostre poble, que poden sortir al carrer i mostrar tot allò que ofereixen a la ciutadania del Morell i també a tot el públic que ens visiti», remarca Josep Guillemat, president de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell. Tot plegat, en un horari que divendres anirà de 18 a 21 hores, i dissabte i diumenge, de 10 a 21 hores.
El tret de sortida de la Fira el farà amb un espectacle itinerant titulat Les Enfants, que es podrà veure a la rambla Joan Maragall divendres a partir de les 19 hores. A més, destaca la gran oferta musical que s’ha programat, amb propostes diàries a l’avinguda Catalunya: divendres, Moranes; dissabte, concert familiar amb Ambauka i, a la nit, La Reina del Pop (tribut a La Oreja de Van Gogh); i diumenge, sessió remember dels anys 80 i 90 amb el Dj Francesc Torres i concert de clausura amb Miki Núñez.
Al llarg dels tres dies també tindran lloc moltes altres activitats, com ara tastos de cerveses o d’oli, propostes dels clubs esportius morellencs, una ballada de gegants i capgrossos a càrrec de l’Embruix, sardanes i balls en línia amb l’Associació Cultural i Sardanista del Morell, una classe de silat amb l’Associació Club de Judo i Defensa Personal Tai, o la concentració de clàssics i motos antigues. A més a més, diversos estands oferiran tallers per a petits i grans per a totes les persones visitants, i hi haurà una zona gastronòmica a l’avinguda Catalunya, on s’instal·laran diversos establiments de restauració.