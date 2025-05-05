Successos
Mor un intern a la presó del Catllar en provocar un incendi a la seva cel·la
L'home complia una pena per assassinat fins l'any 2043
Un intern ha mort aquest dilluns a la matinada a la seva cel·la del mòdul 5 del centre penitenciari de Mas d’Enric del Catllar. Tot apunta que podria tractar-se d’una mort per suïcidi. En el moment dels fets, l’intern, que es trobava sol a la cel·la, ha provocat un incendi al matalàs.
Els funcionaris, un cop alertats, han acudit ràpidament al lloc dels fets, han activat el protocol d’emergència i han extingit el foc. L’intern, primer ha estat atès pels funcionaris que han realitzat maniobres de recuperació i tot seguit pels professionals sanitaris del centre, que malgrat els esforços, només han pogut certificar la seva mort, probablement per inhalació de fum, segons ha informat el Departament de Justícia.
L’intern, que estava classificat en segon grau, complia una condemna de 22 anys per un delicte d’assassinat i tenia prevista la llibertat definitiva l’any 2043. La comitiva judicial s’ha desplaçat al centre penitenciari i investiga les circumstàncies del decés. Paral·lelament, la Direcció General d’Afers Penitenciaris i el centre penitenciari estan recollint tota la informació per analitzar en profunditat el cas a la recerca de senyals d’alerta a tenir en compte en la millora constant dels sistemes de prevenció.