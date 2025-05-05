Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses al nord de Tarragona aquest dilluns
El tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès es troben en alerta groga
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja per a aquest dilluns. L’episodi de precipitacions afectarà diverses comarques de tot Catalunya entre les 8 del matí i les 8 del vespre, amb un llindar que podria superar els 20 mm en només 30 minuts.
El grau de perill màxim s’ha situat en nivell 3 sobre 6 (avís taronja), especialment per la intensitat de les pluges que es preveuen durant la jornada, una alerta que, tanmateix, només afecta algunes comarques del centre i el nord del país, a la costa barcelonina i gironina principalment. En comarques tarragonines del Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès, s'ha activat l'alerta groga durant la tarda d'avui.
El Meteocat ha activat una alerta groga (nivell 2 sobre 6) al nord del Camp de Tarragona entre les 12 h i les 00 h del mateix dilluns, coincidint amb les hores de màxima activitat plujosa.
Les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment en desplaçaments per carretera i en zones susceptibles de patir acumulacions d’aigua o petites esllavissades.