El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses al nord de Tarragona aquest dilluns

El tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès es troben en alerta groga

Imatge de la Ramba Nova de Tarragona en un dia plujós.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja per a aquest dilluns. L’episodi de precipitacions afectarà diverses comarques de tot Catalunya entre les 8 del matí i les 8 del vespre, amb un llindar que podria superar els 20 mm en només 30 minuts.

El grau de perill màxim s’ha situat en nivell 3 sobre 6 (avís taronja), especialment per la intensitat de les pluges que es preveuen durant la jornada, una alerta que, tanmateix, només afecta algunes comarques del centre i el nord del país, a la costa barcelonina i gironina principalment. En comarques tarragonines del Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès, s'ha activat l'alerta groga durant la tarda d'avui.

El Meteocat ha activat una alerta groga (nivell 2 sobre 6) al nord del Camp de Tarragona entre les 12 h i les 00 h del mateix dilluns, coincidint amb les hores de màxima activitat plujosa.

Les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment en desplaçaments per carretera i en zones susceptibles de patir acumulacions d’aigua o petites esllavissades.

