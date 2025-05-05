Policial
La Guàrdia Municipal de la Canonja frusta un robatori en una empresa del municipi
Els autors van usar una furgoneta robada per cometre el robatori i en ella els Mossos d'Esquadra van localitzar diversos materials sostrets
La Guàrdia Municipal de la Canonja va frustrar un intent de robatori amb força a una empresa del municipi la nit de l’1 de maig. Els fets van tenir lloc cap a les 23:30 hores, quan una patrulla uniformada que realitzava tasques de vigilància va sentir l’activació d’una alarma procedent de les instal·lacions de l’empresa ubicada al carrer Marina.
En aproximar-se al lloc, els agents van detectar un vehicle encès al mig de la via. Seguidament, van observar com un individu sortia corrents de l’interior de la nau i pujava ràpidament al vehicle, fugint a gran velocitat.
Instants després, una segona persona va sortir també de l’empresa i va intentar fugir a peu en direcció a Vila-seca per la carretera N-340. Els agents van iniciar una persecució a peu i, a l’altura de la benzinera Shell, van aconseguir interceptar l’individu de 46 anys d’edat. Tot i que va oferir resistència activa a la detenció, va ser reduït i emmanillat.
Al lloc dels fets es va localitzar una furgoneta, que constava com a sostreta i presentava evidents manipulacions al sistema elèctric. Segons les primeres indagacions, aquest vehicle hauria estat utilitzat per accedir forçadament a l’empresa mitjançant un encastament a la porta principal.
Un cop controlada la situació, la Guàrdia Municipal va activar el protocol de coordinació mitjançant la Xarxa Rescat. Poc després, es va comissionar el cos de Mossos d’Esquadra al lloc i es va fer càrrec de l’actuació, procedint a la detenció formal del presumpte autor dels fets.
A l’interior de la furgoneta, els Mossos d’Esquadra va recuperar diversos materials sostrets, els quals van ser posteriorment retornats al seu propietari.
L’actuació conjunta de la Guàrdia Municipal de la Canonja i dels Mossos d’Esquadra va permetre evitar el robatori i identificar un dels presumptes responsables, que ja ha estat posat a disposició judicial.