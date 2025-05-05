Enocultura
La Canonja preveu superar les 10.000 degustacions a la 3a Fira del Vi
La cita tindrà lloc el 10 de maig al pàrquing de l’Hort del Mas de l’Abeurador
El pròxim 10 de maig, el pàrquing de l’Hort del Mas de l’Abeurador acollirà la 3a Fira del Vi de la Canonja, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament i el Celler Pallol que reunirà vins de diverses denominacions d’origen i una bona oferta gastronòmica i musical.
La regidora de Promoció Econòmica, Lidia Muñoz, assegura que la fira ja s’ha consolidat com un esdeveniment més de la Canonja, gràcies a la gran acceptació que ha tingut en les dues primeres edicions. «L’any passat ja vam tenir més de 2.000 visitants, superant la primera edició, per tant aquest dissabte esperem un augment de públic i que superem les 10.000 degustacions».
Els assistents podran gaudir de tastos de vins de diferents DO del Camp de Tarragona. Hi seran presents els cellers: La conilla (Montsant); Maset del Lleó (Penedès); Celler Puig Batet (Penedès); Costers del Priorat (Priorat); Bodega Ballobera (Rioja); Bodega Copaboca (Ribera del Duero) y (Rueda); Celler coma d’en Bonet (Terra Alta); i Celler Miquel Pons (Penedès).
L’oferta gastronòmica completarà la fira amb food trucks i bars i restaurants locals, que serviran els seus plats més emblemàtics.
L’ambient festiu estarà assegurat amb música durant tota la jornada. Al matí, un DJ animarà la fira a partir de les 12.30 h, i a la nit, a les 20.30 h, el grup Estopaos oferirà un concert tribut a Estopa.
A més, com a novetat d’enguany, el Centre Niuh de la Canonja organitzarà tallers per a totes les edats: un de decoració de copes i un infantil per pintar i personalitzar el seu propi còmic sobre el procés del raïm.
L’aparcament del Mas de l’Abeurador, un espai ampli, rodejat d’arbres, situat a l’entrada del poble i amb una gran zona de pàrquing «serà de nou l’espai on se celebrarà la fira després de valorar molt positivament com va anar l’any passat», ens comenta Lidia Muñoz.
L’horari de la fira serà d’11.30 h a 15.30 h i de 18 h a 24 h. L’entrada a la fira és lliure, i els interessats podran adquirir un pack de tast per 15 €, que inclou tres copes de vi, un plat de menjar i la copa amb el seu portacopa.