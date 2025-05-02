Equipaments
Estudiaran la viabilitat d'un parc de bombers propi per Salou
La proposta inclou també que es prevegi en els pressupostos de la Generalitat la partida necessària per fer realitat el projecte
El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució que insta el Govern a estudiar la viabilitat de posar en marxa la construcció d'un parc de bombers propi per Salou, un equipament per a la seguretat de residents i visitants. La proposta inclou també que es prevegi en els pressupostos de la Generalitat la partida necessària per fer realitat el projecte i garantir la dotació de material i equips.
La mesura respon a una necessitat llargament reivindicada en un municipi que, segons les dades de 2024, té una població empadronada de poc més de 31.000 habitants, però que durant la temporada turística supera habitualment les 150.000 persones, arribant a un volum anual de més de 8 milions de visitants, comptant amb els de PortAventura.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat la decisió com un pas essencial per garantir la seguretat en un dels principals epicentres turístics del sud d’Europa. «Tenint en compte que Salou és el municipi que més persones té durant la temporada turística, que hi ha PortAventura, estem parlant d’un volum de persones de 8 milions. Per tant, ens convertim en el territori amb més població d’estada a Catalunya, superant Barcelona. És una gran notícia que Salou pugui acollir aquest parc de bombers», ha declarat.
Granados ha volgut reconèixer el suport rebut: «Vull agrair molt sincerament a tots els grups parlamentaris que han votat a favor d’aquesta moció. Crec que és una molt bona notícia per a Salou, per a la Costa Daurada i per a Catalunya. Perquè, en definitiva, el que estem fent és millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones; és a dir, vetllem per la seva seguretat».
Actualment, la resposta davant d’emergències a Salou depèn de parcs de bombers ubicats en altres municipis, una situació que, segons el document aprovat, pot resultar crítica en casos greus per la insuficiència dels temps de resposta. Amb aquest acord parlamentari, s’obre la porta a un canvi estructural que, si se’n confirma la viabilitat, permetrà iniciar la construcció d’un parc de bombers a Salou i millorar la protecció de les persones i els béns en una de les zones amb més pressió turística del país.