Es produeix una fuita de nafta a les instal·lacions de Repsol sense afectacions a l’exterior

Protecció Civil ha posat en prealerta el Plaseqta durant una hora a la matinada

Infraestructures de la planta química de Repsol a Tarragona.

ACN

La passada nit s’ha produït una fuita de nafta a les instal·lacions de Repsol del polígon nord, a la Pobla de Mafumet. L’avís s’ha donat a les 00.28 h i Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Plaseqta fins a les 1.39 h. 

Segons l’empresa, l’incident no ha tingut afectacions a l’exterior del recinte ni a cap persona. La fuita ha estat continguda de manera «immediata» i diluïda amb aigua per part dels equips de bombers de Repsol i del Parc Químic.

