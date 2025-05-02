Successos
Es produeix una fuita de nafta a les instal·lacions de Repsol sense afectacions a l’exterior
Protecció Civil ha posat en prealerta el Plaseqta durant una hora a la matinada
La passada nit s’ha produït una fuita de nafta a les instal·lacions de Repsol del polígon nord, a la Pobla de Mafumet. L’avís s’ha donat a les 00.28 h i Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Plaseqta fins a les 1.39 h.
Segons l’empresa, l’incident no ha tingut afectacions a l’exterior del recinte ni a cap persona. La fuita ha estat continguda de manera «immediata» i diluïda amb aigua per part dels equips de bombers de Repsol i del Parc Químic.