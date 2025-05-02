Successos
Una fuita de producte químic en un spa d’un hotel a Salou deixa 12 persones ateses per molèsties lleus
La fuita ja ha estat resolta
Aquest divendres a la tarda, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han intervingut en un hotel de Salou per revisar l’spa després d’una fuita d’un producte utilitzat per al tractament de l’aigua. L’avís s’ha rebut a les 16.38 h.
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès un total de 12 persones que presentaven molèsties lleus derivades de la incidència. Segons han informat els serveis d’emergència, no ha estat necessari evacuar l’establiment i la situació ha estat ràpidament controlada.
La fuita ja ha estat resolta i es descarta cap afectació greu.