Una fuita de producte químic en un spa d’un hotel a Salou deixa 12 persones ateses per molèsties lleus

La fuita ja ha estat resolta

Imatge dels Bombers al lloc dels fets.

Imatge dels Bombers al lloc dels fets.Bombers

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos Alasà

Creat:

Actualitzat:

Aquest divendres a la tarda, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han intervingut en un hotel de Salou per revisar l’spa després d’una fuita d’un producte utilitzat per al tractament de l’aigua. L’avís s’ha rebut a les 16.38 h.

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès un total de 12 persones que presentaven molèsties lleus derivades de la incidència. Segons han informat els serveis d’emergència, no ha estat necessari evacuar l’establiment i la situació ha estat ràpidament controlada.

La fuita ja ha estat resolta i es descarta cap afectació greu.

