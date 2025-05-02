Cultura
El Ball Parlat del Sant Crist de Salomó enceta una nova temporada aquest diumenge
L’espectacle teatral d’arrels medievals segueix invertint enguany en millores escèniques i incorpora nous actors al repartiment
Salomó ho té tot a punt per donar el tret de sortida a una nova temporada del Ball Parlat del Sant Crist, que començarà aquest diumenge 4 de maig coincidint amb la Festa Major de la Santa Creu. L’espectacle arriba enguany amb diverses millores escèniques que pretenen reforçar la connexió amb l’espectador. Segons Raimon Casals, Mestre del Ball, «s’han introduït ajustos en alguns quadres per tal de fer-los més àgils i emotius, alhora que es consolida el dinamisme que caracteritza la funció».
D’altra banda, aquest 2025, i com ja va sent habitual els darrers anys, s’han renovat peces de vestuari per reforçar la seva visibilitat des del pati de butaques aprofitant que l’any passat es va estrenar la il·luminació de tot l’espectacle. A més, un altre dels elements destacats d’aquesta nova temporada és l’entrada de nous actors i actrius al repartiment. Una aposta clara per la continuïtat i el relleu generacional, que l’organització considera bàsica per preservar-ne el futur. En aquest sentit, el president de l’Associació del Ball del Sant Crist, Antoni Virgili, apunta que «és emocionant veure com tothom s’implica amb tanta il·lusió en una posada en escena que té l’empremta de l’Institut del Teatre de Barcelona».
Aquest espectacle teatral d’arrels medievals, declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, reviu uns fets llegendaris del segle XVI a través d’una posada en escena que combina dramatúrgia, dansa, música i efectes especials. La història explica com un mercader de Salomó, Josep Nin, davant d’un episodi de fam que afectava la comarca, emprèn un viatge a Alger per aconseguir blat, i torna amb una imatge miraculosa de Crist que marcarà per sempre la història del poble.
Com sempre, les representacions tindran lloc els diumenges de maig, que enguany cauen en 4, 11, 18 i 25, a les 12h a l’església parroquial. Les localitats són numerades, i les entrades poden reservar-se en línia a través del lloc web oficial, www.balldelsantcrist.cat, o adquirir-se presencialment a taquilla una hora abans de cada funció. A més, l’organització manté un conveni amb diversos restaurants i empreses de serveis locals per oferir paquets que combinen l’espectacle amb menús gastronòmics, excursions i visites guiades. Per a sol·licitar informació es pot contactar al telèfon 675 845 861 o al correu electrònic info@balldelsantcrist.cat.