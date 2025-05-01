Animals
Salou estrena una nova ubicació per a la seva platja per a gossos
La nova zona té 1.864 m2 i disposarà de dutxes especials per a mascotes, papereres i senyalització específica
Salou estrena, aquesta setmana, una nova ubicació per a la seva platja de convivència per a gossos. El canvi d’emplaçament té a veure amb motius de seguretat, després que les fortes pluges afectessin greument l'anterior zona situada a la desembocadura del barranc de Barenys.
La nova zona, ja habilitada dins la mateixa platja de Ponent, s’estén entre el carrer Esperanto (plaça Venus) i el carrer C, i disposa d’una superfície de 1.864 metres quadrats. L’espai manté els serveis habituals, com dutxes especials per a mascotes, papereres i senyalització específica, per garantir una estada còmoda i ordenada.
Des de l’Ajuntament, es vol seguir apostant per una convivència responsable entre usuaris i animals de companyia, amb espais que respectin tant el medi ambient com el dret al gaudi compartit de la costa. La nova zona té 1.864 m2 i disposarà de dutxes especials per a mascotes, papereres i senyalització específica, per garantir una estada còmoda i ordenada
“Amb aquest trasllat assegurem un espai adequat, segur i de qualitat per a les famílies amb gossos, sense renunciar al compromís amb la sostenibilitat i l’ús cívic del litoral”, ha destacat el regidor de Platges, Marçal Curto, recordant, no obstant, la necessitat de mantenir els animals vigilats en tot moment.
Els treballs de senyalització i equipament es completaran abans de l’inici de la temporada de bany. A més, el consistori recorda la importància de respectar les normes establertes per garantir una bona convivència a la platja, que és una zona de descans.