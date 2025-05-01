Municipal
La futura ciutat esportiva de Salou es construirà al sector 4 i no a Emprius
La ciutat esportiva acollirà entrenaments, campus, tornejos i esdeveniments esportius nacionals i internacionals
L’Ajuntament de Salou ha anunciat, durant el Ple municipal celebrat aquest dimecres, el desestiment de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que havia de permetre la requalificació de terrenys a la zona d’Emprius per ubicar-hi la futura ciutat esportiva. Amb aquesta decisió, es manté el projecte original previst al sector 4, situat al nord del Vial del Cavet, entre el karting i la zona comercial dels establiments Esclat i Lidl.
Aquest acord dona compliment a la recomanació expressa de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que instava a no ampliar el sòl destinat a equipaments en nous sectors quan el planejament vigent ja contempla espais suficients per a aquest ús.
En conseqüència, es descarta definitivament l’emplaçament alternatiu d’Emprius i es referma la voluntat municipal de desenvolupar la ciutat esportiva dins del marc urbanístic establert. La futura ciutat esportiva, ubicada a la zona d'Emprius, vol estar preparada per acollir entrenaments, campus, tornejos i esdeveniments esportius d’àmbit nacional i internacional
A més, el consistori comunicarà als veïns afectats que no serà necessària cap expropiació, atès que el projecte ja no s'ubicarà als terrenys d’Emprius. L’Ajuntament manté la voluntat de construir una ciutat esportiva moderna i funcional, adaptada a les necessitats actuals i futures de la ciutadania.
Tot i que encara no s’ha definit la configuració exacta ni la superfície dels equipaments, es preveuen instal·lacions per a diverses disciplines, com ara camps de futbol i espais per a pràctiques amb una demanda creixent, com per exemple el pàdel. La definició concreta dels espais restarà a càrrec dels serveis tècnics especialitzats, d’acord amb l’evolució de l’activitat esportiva al municipi
En aquest sentit, des del consistori es posa en valor el potencial d’aquest projecte com a motor de dinamització econòmica i de promoció del turisme esportiu, un sector estratègic que contribueix a desestacionalitzar la temporada i a posicionar Salou com a destinació activa i saludable durant tot l’any.