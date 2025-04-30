Judicial
Fiscalia manté els 21 anys de presó per l’acusat d’asfixiar la seva parella a Salou
El fiscal defensa que la marca de l'estrangulació va del davant al darrere i no és compatible amb punt fix de suspensió com per contemplar el suïcidi
Fiscalia ha descartat la hipòtesi de suïcidi plantejada per la defensa de l’home acusat d’estrangular la seva parella sentimental en un hotel de Salou el 2 de juliol de 2023. En la darrera sessió del judici, que se celebra a l’Audiència de Tarragona, el fiscal ha remarcat que els Mossos d’Esquadra i de les metges forenses van declarar que és impossible que un mateix s’estranguli i que el cable de la planxa de cabells lligat al pom de la porta de l’habitació «no és compatible amb un punt fix de suspensió».
El fiscal també ha al·legat l'argument que no existia un nus i que la marca de l’estrangulació anava del «davant al darrere». Davant d’això, el ministeri públic manté la pena de 21 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria. L’acusació particular també manté la petició de 30 anys de presó.
En les seves conclusions, l'advocada de la família de la víctima s'ha sumat a les tesis de Fiscalia i també ha rebutjat la hipòtesi del suïcidi. A més, la lletrada ha lamentat que l’investigat «denigrés» a la víctima durant la seva declaració, feta aquest dilluns. Ara mateix, la defensa està exposant les seves conclusions. Ens els informes, l'advocat ha tornat a sol·licitar la seva absolució.