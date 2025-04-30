Mobilitat
«Durant la Setmana Santa vam aturar un patinet a 82 quilòmetres per hora»
Altafulla regula també per primer cop l'ús dels vehicles de mobilitat personal
La primera normativa de mobilitat d’Altafulla regularà els desplaçaments amb vehicles de mobilitat personal (MVP). Aquesta ordenança s’ha impulsat, essencialment, per controlar l’ús dels patinets elèctrics.
Segons detalla l’alcalde, Jordi Molinera, l’Ajuntament ha detectat «una problemàtica en augment» envers aquests vehicles. Sense anar més lluny, el batlle assegura que, durant la Setmana Santa, van aturar a un usuari que circulava «a vuitanta-dos quilòmetres per hora». «La policia local va tenir problemes per enxampar-ho», apunta.
La nova normativa regularà qüestions com la velocitat màxima, que no puguin circular més d’una persona alhora o que no es facin servir elements que dificultin la visibilitat. Molinera explica que totes aquestes són situacions que s’han viscut al municipi i ara esperen «poder dotar a la policia local d’unes indicacions clares i un règim sancionador».
«Hem vist fins a tres persones en un patinet, sobretot menors», remarca l’alcalde. Com altres punts de la normativa, la regulació d’aquests vehicles serà examinada durant l’estiu i l’Ajuntament espera modificar-la després de la temporada turística.