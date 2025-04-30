Laboral
Desconvocada la vaga a PortAventura World per al pont de l'1 de maig
La plantilla ha ratificat aquest dimarts a la nit un preacord de comitè i direcció amb millores salarials i laborals
Els treballadors de PortAventura World han desconvocat la vaga prevista per als dies 1 i 2 de maig després que aquest dimarts a la nit s'hagi ratificat el preacord al qual han arribat el comitè d'empresa i la direcció. Paco López, representant d'UGT a PortAventura, ha explicat a l'ACN que l'assemblea de treballadors ha acabat a les nou de la nit, i que el sí al preacord ha estat unànime.
Segons ha explicat inclou millores per recuperar poder adquisitiu, reconeixement d'antiguitat dels treballadors i millores del que suposa la càrrega de treball. Els extrems de l'acord que ha permès desconvocar la vaga són d'aplicació immediata, però en paral·lel, el comitè d'empresa seguirà negociant el conveni col·lectiu per a una plantilla de 4.500 persones.
En un comunicat conjunt, UGT, CCOO i PortAventura World han subratllat que l'acord permetrà que el ressort pugui operar «amb total normalitat» i celebrar el trentè aniversari del complex d'oci.
L'acord entre comitè i direcció s'ha assolit aquest mateix dimarts al Departament d'Empresa i Treball, que ha estat escenari de diverses reunions entre ambdues parts. El director general del complex, Fernando Aldecoa, s'ha mostrat complagut d'haver arribat al pacte i s'ha mostrat convençut que les mesures acordades «milloren significativament la qualitat laboral de l'equip de PortAventura World». Segons el comunicat conjunt, les millores de les condicions salarials i de temps de treball són «substancials».
Aldecoa també ha indicat que el preacord, ja ratificat per l'assemblea, permet operar «amb total normalitat» durant el pont de maig, una notícia que ha considerat «molt positiva» per als treballadors del complex turístic i per als visitants, «coincidint amb la celebració del trentè aniversari».