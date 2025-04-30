Mobilitat
Altafulla tindrà aquest estiu les seves primeres 800 places de zona blava només per a turistes
S’ubicaran a la zona de Baix a Mar amb l’objectiu d’evitar llargs estacionaments de vehicles
Altafulla tindrà aquest estiu, per primer cop, una zona d’estacionament regulat. D’aquesta manera, deixaran de ser «l’únic municipi de la Costa Daurada que no compta amb aquesta mesura» tal com assenyalen des de l’Ajuntament.
El primer pas es va donar el passat dilluns al ple municipal, on el consistori va aprovar la primera normativa municipal de la seva història. D’aquesta es desprèn que Altafulla pot implementar zones d’estacionament regulat –també conegudes com a zona blava– i, posteriorment, un decret d’alcaldia determinarà la ubicació d’aquestes.
Segons explica el coalcalde, Jordi Molinera, seran unes 800 places que s’ubicaran entre el Club Marítim i l’encreuament entre la via Herculea i el carrer Pons d’Icart, a la zona coneguda com a Baix a Mar. Molinera explica que, en els darrers anys, la mobilitat en aquesta zona s’ha convertit en «un problema», sobretot a l’estiu, per l’alta afluència de visitants al municipi.
Segons el batlle, l’objectiu d’aquesta mesura és «permetre una recuperació de l’espai públic evitant els estacionaments llargs dels turistes durant l’estiu». Alhora, Molinera espera que serveixi per «incentivar la dinamització comercial a la zona», gràcies a un augment dels desplaçaments a peu. A més, l’alcalde recorda que es compta amb dos aparcaments dissuasius gratuïts amb unes 500 places al barri marítim, un a tocar de Tarragona i un altre prop de Torredembarra.
Una de les grans particularitats de la zona blava d’Altafulla seran les exempcions al seu pagament. Qualsevol ciutadà que pagui l’impost de circulació al municipi, podrà tenir un distintiu que li permetrà aparcar en aquesta sense cost, una mesura dirigida als residents.
D’altra banda, aquells que no paguin aquest tribut, però que disposin d’una propietat a Altafulla, podran accedir a un distintiu similar amb un preu de 15 euros anuals. Aquest cas beneficia aquells que tenen una segona residència a Altafulla.
Finalment, els visitants que no compleixin cap d’aquests requisits hauran de pagar una tarifa d’1,50 euros l’hora. Des de l’Ajuntament asseguren que la voluntat d’aquesta tarifa «no és recaptadora», ja que els beneficis s’estimen d’uns 60.000 euros, xifra que serviria per «cobrir el cost».
Prova pilot
L’Ajuntament encara aquesta primera zona regulada com una «prova pilot» per testar el comportament de la gent i la resposta de la ciutadania. L’alcalde espera «la comprensió dels turistes» i «més facilitats pels veïns». A la tardor, el consistori ho valorarà i argumenten que «segur que hi ha canvis».
Molinera al·lega que la normativa de mobilitat «està viva» i no descarta ampliar la zona blava a indrets propers en un futur, tot i que ho veu «remot». El consistori preveu poder posar en marxa la zona blava a Baix a Mar al juny.