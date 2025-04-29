Societat
Tota la nit a l'estació de Camp de Tarragona després de l'apagada elèctrica
Un grup de tretze persones d'Elx no saben quan podran tornar a casa
Un grup de tretze persones procedents d'Elx ha passat la nit a l'estació de Camp de Tarragona a causa de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns que va deixar sense servei de ferrocarril tot l'Estat. Van arribar a l'estació a les cinc de la tarda i a les nou del matí d'aquest dilluns encara no sabien quan podrien arribar a casa. «Renfe no ens dona cap solució», ha comentat Juan, un dels afectats.
Es dona la circumstància que el grup són les reines i dames infantils d'Elx i les seves famílies que, després d'haver representat la seva ciutat durant tot l'any, tenien el premi d'un viatge a PortAventura. Al parc temàtic van haver de ser rescatats de les atraccions i no van poder gaudir de la jornada.
La nit a l'estació de Camp de Tarragona ha estat llarga. S'hi van quedar atrapades prop de 250 persones. A poc a poc moltes van poder trobar mitjans alternatius per tornar als seus domicilis. Juan ha detallat que algunes que havien començat a passar la nit a l'estació, cap a les dues de la matinada van poder pujar en un tren que Renfe va poder activar de la línia entre Barcelona i Madrid. En el seu cas, com el corredor mediterrani no estava recuperat, no es van poder moure.
«No ens donen cap solució i és Renfe qui ha de dir alguna cosa. La treballadora que ha entrat al matí s'ha sorprès de la nostra situació. Renfe s'està sorprenent del que ells mateixos estan duent a terme», ha exemplificat l'afectat. Amb tot, van rebre el suport dels Mossos d'Esquadra i la Creu Roja, que els va portar matalassos, mantes i galetes. Així mateix, l'organització va poder comprar menjar al restaurant de l'estació que va estar obert fins tard i repartir-lo entre els damnificats. La resta de queviures que han necessitat els han hagut de pagar de la seva butxaca.
Paral·lelament, a la instal·lació hi han anat arribant viatgers que tenien bitllet pels trens d'aquest matí. Molts dels serveis estaven ajornats o cancel·lats i el personal de seguretat i el personal de seguretat s'afanyava a informar els usuaris de si podien agafar els pocs trens que anaven passant. De tota manera no hi ha hagut aglomeracions ni cap situació crítica, més enllà dels retards i la barreja de resignació i frustració dels passatgers.
Calma a l'estació de Tarragona
A primera hora del matí d'aquest dimarts l'estació de Tarragona estava en calma absoluta. Cap tren circulava per l'apagada elèctrica. A les pantalles, tots els trens apareixien com a suspesos o cancel·lats. Finalment cap usuari hi ha passat la nit, si bé a última hora d'aquest dilluns s'havia informat que unes 40 persones no tenien possibilitats de tornar a casa. Els informadors de Renfe s'afanyaven a explicar que no hi havia trens als passatgers que, en comptagotes, anaven arribant a l'estació. L'única alternativa era desplaçar-se cap a l'estació d'autobusos, situada a la plaça Imperial Tarraco, per buscar una altra combinació.