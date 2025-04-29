Mobilitat
L’alta velocitat entre Barcelona i Madrid circula amb retards i fora d’horari
El corredor mediterrani també continua suprimit
Els trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid programats per a aquest dimarts estan sortint amb retards i fora d’horari, segons han explicat a EFE fonts de Renfe.
Des de la capital catalana, han sortit tots els trens programats d’alta velocitat cap a Madrid, tres dels quals en doble composició, que significa que s’acoblen dos combois per tenir més places i cobrir la demanda.
De fet, les fonts consultades remarquen que se circula amb doble composició «sempre que es pugui»
Així, el servei d’alta velocitat s’efectua fora dels horaris estipulats i amb algunes demores, a mesura que Adif autoritza els operadors a circular.
Tanmateix, un tren Avlo que havia de sortir de Figueres (Girona) cap a Madrid a les 05:30 hores s’ha suprimit, així com dos Avant amb origen també en Figueres, previstos per a les 08:10 i 09:34, respectivament, que s’han suspès per «falta de material».
A més, el corredor mediterrani també continua suprimit.
Les fonts de Renfe consultades subratllen la «col·laboració» dels sindicats de maquinistes, que «s’han ofert a treballar» en el seu dia de descans per «treure trens».
Aquest matí, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha detallat que a l’estació de Sants, a Barcelona, hi havia prop de mil persones esperant per poder pujar un AVE en direcció a Madrid.
D’altra banda, el servei ferroviari de Rodalies es manté suspès per falta de estabilitat elèctrica i es treballa «de forma intensa» per poder respondre a aquesta incidència «al llarg del matí», ha assenyalat la consellera, que participarà en una nova trobada del Comitè de Crisi del Govern a les 13.00 hores.