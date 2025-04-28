Neteja
El ple de l’Ajuntament de Torredembarra anul·larà avui el contracte de la brossa
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat parcialment un recurs especial presentat per l’empresa Prezero
El ple ordinari d’avui de l’Ajuntament de Torredembarra inclourà l’anul·lació de l’adjudicació del nou contracte del servei públic de recollida i transport de residus. Aquesta decisió es pren després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic estimés parcialment un recurs especial presentat per l’empresa Prezero, que també es va presentar a la licitació juntament amb Urbaser, empresa inicialment adjudicatària.
Amb la resolució del Tribunal, emesa el 26 de març, l’Ajuntament retrotraurà el procediment fins al moment de valoració de les ofertes tècniques. Es preveu que la nova adjudicació del servei es pugui portar al ple del mes de juny.