Dansa
I tu, per què balles?
Les sis escoles de dansa de Vila-seca es van trobar diumenge al matí al Parc del Pinar del Perruquet de la Pineda per ballar i celebrar plegades el Dia Internacional de la Dansa
Ballo perquè la intuïció m’ho dicta. Ballem perquè creiem en el seu paper transformador a la societat. Ballem perquè ho necessitem. Ballem per connectar amb allò intangible, per sentir-nos part del tot. Ballem perquè estimem, perquè és un acte d’amor cap a una mateixa i cap als altres…
Aquestes són algunes de les respostes a la pregunta I tu, per què balles?, que formen part del Manifest pel Dia Internacional de la Dansa de 2025. L’efemèride s’escau el 29 d’abril, coincidint amb l’aniversari del naixement de Jean-Geroges Noverre, considerat el pare del ballet modern, però a Vila-seca la celebració es va fer aquest passat diumenge al Parc del Pinar del Perruquet de la Pineda.
La festa va comptar amb la participació de les sis escoles de dansa del municipi: Camí de Mar, Àfrica Aguilar, Begoña Ramos, Bailarte, En el aire i Virgen del Rocío. Els ballarins i ballarines dels centres vila-secans van fer una demostració de les diverses disciplines artístiques que s’apleguen sota el paraigua de la dansa, des del ballet clàssic al contemporani, passant pel flamenc i la dansa moderna.
Com a públic s’hi van aplegar desenes de pares, mares, amics i familiars, que van seguir i aplaudir els balls i danses que es van interpretar. L’espectacle es va organitzar en escenaris separats per a cada grup de dansa, de manera que, després de cada interpretació, cada grup passava el relleu al següent conjunt. D’aquesta manera, el públic va poder seguir tot el festival com si fos un recorregut artístic per aquell tram del passeig que transcorre vora el mar.
«A Vila-seca som un referent pel que fa a la música, però també tenim una molt bona pedrera de ballarins i ballarines gràcies a les nostres escoles de dansa», assegurava Manuela Moya, 1a Tinenta d’alcalde i regidora de Cultura de l’Ajuntament, qui també va voler destacar el fet que «cada any surten d’aquí joves que es presenten a les proves d’accés per accedir a la professionalització».
El suport a la dansa des de Vila-seca, subratllava la regidora, es manifesta també en la programació cultural del municipi: «Fa poc vam tenir al Celler de Vila-seca la Gala de Dansa amb el Ballet de Barcelona, i el 17 de maig tindrem Larreal. Són espectacles de luxe que, a més de gaudir-los la població, també han de servir perquè tota aquesta pedrera de ballarins i ballarines trobin referents i vegin la importància del camí que estan fent».